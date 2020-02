Los puestos de 21 asambleístas, en manos de alternos

LEA TAMBIÉN

“Si yo fuera correísta, ustedes no estuvieran diciendo nada”. Así, Nelly Andrade, la asambleísta alterna de Yofre Poma, se enfrentó a los asambleístas de la Revolución Ciudadana el miércoles 19 de febrero del 2020 en la Comisión de Relaciones Internacionales, quienes buscan que ese legislador recupere su curul.

Andrade es clave para Alianza País (AP), que no cuenta con una mayoría para avanzar en la reforma a la Ley de Movilidad Humana o en el Código Orgánico de Seguridad, que se tramitan en esa mesa desde hace más de un año.



Después del receso, que empezó ayer, miércoles 26 de febrero del 2020, y terminará el 11 de marzo para esta Función, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), decidirá si ella puede seguir actuando en las sesiones del Parlamento.



Poma reclama la curul luego de que un tribunal le suspendiera condicionalmente la pena por paralizar servicios públicos. Ambos son de Sucumbíos, pero ella sigue en AP.



Además de Andrade, en el Pleno AP cuenta con los votos de Marta Chacton, alterna de Carlos Viteri, y Xavier Casanova, reemplazo de Soledad Buendía, quienes permanecen asilados en México.



Los tres fueron principalizados por el CAL en octubre pasado, sin necesidad de excusas de los titulares de esas curules, junto a José Agualsaca, alterno de Gabriela Rivadeneira, quien vota con el correísmo.



Otras decisiones similares se produjeron el año pasado, luego de que renunciaran 14 asambleístas para participar en las últimas elecciones seccionales. Entre ellos, Jorge Yunda, actual alcalde de Quito, y Roberta Zambrano, prefecta de Esmeraldas. Nueve perdieron esos comicios y sus curules.



En 2018, Fausto Terán y Ronny Aleaga reemplazaron a las destituidas Norma Vallejo (AP) y a la correísta Sofía Espín, respectivamente, sin apartarse de los bloques a las que ambas pertenecían.



Para el correísmo, la capacidad de incidencia se vio disminuida tras los hechos de octubre, pues se redujo a 29 curules. Otras bancadas como el Partido Social Cristiano (PSC) o Creo tampoco lograron retener a dos asambleístas alternos para mantenerlos en sus filas.



Boris Estupiñán y Rosa Verdesoto actúan de modo independiente. Estupiñán fue expulsado el año pasado del bloque por apoyar una propuesta económica del Ejecutivo.



La actuación de los suplentes es crucial en momentos que ninguna fuerza política cuenta con una mayoría.



Una de las votaciones más críticas del Pleno se dio el 30 de enero pasado. Andrade no asistió, pero tanto Chacton como Casanova votaron a favor del envío de la reforma tributaria al Registro Oficial. Los correístas se ausentaron. Fue una de las sesiones que mayor participación de alternos tuvo.



Rodrigo Collaguazo también apoyó esa resolución. Él reemplaza a la asambleísta Viviana Bonilla, con licencia de maternidad. Ella se considera independiente.



El exdiputado Patricio Jijón (ID) señala que no es la primera vez que un asambleísta alterno termina en una bancada distinta a la del principal que ganó en las urnas. A su juicio, esto desnuda falencias de las organizaciones políticas al escoger sus cuadros.



“No existe una regulación que sancione a un legislador cuando este se cambie de camiseta”, apuntó Jijón.



Tras la vacancia, la Asamblea retomará el segundo debate de la reforma a la Ley de la Función Legislativa.



El proyecto incluye la posibilidad de que a mitad del período legislativo se permita reorganizar las bancadas, algo que solo puede suceder actualmente al inicio de la gestión.



Collaguazo pidió que en la reforma incluya una mayor participación de los alternos en la toma de decisiones. “No podemos ser considerados como suplentes o llantas de emergencia”, manifestó.



Agregó que muchas veces los principales usan a los alternos como “carne de cañón” en votaciones polémicas.



La correísta Marcela Aguiñaga sostiene que eso no depende de la Ley Legislativa sino del Código de la Democracia.



La ley faculta a los asambleístas a principalizar a sus alternos cuando no pueden asistir al Pleno o a las comisiones. Aguiñaga nunca lo hace porque desconfía del suyo.



En contexto



Entre mayo 2017 y 2019, 21 asambleístas fueron principalizados para actuar en el Parlamento. 14 de ellos asumieron luego de que se produjeran renuncias para participar en las elecciones seccionales. Cuatro, por la inasistencia de asambleístas del correísmo.