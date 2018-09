Asambleísta correísta entró a la Cárcel 4 y habló con agente de Inteligencia que acusa a Correa

LEA TAMBIÉN

La visita a la prisión de Quito se produjo un día antes de que la Corte Nacional de Justicia reinstale la audiencia para definir el futuro del expresidente Rafael Correa, por el secuestro del exlegislador Fernando Balda. La asambleísta correísta Sofía Espín admitió este 25 de septiembre del 2018 que, tal como denunció la defensa de Balda, entró ayer a la Cárcel 4 y habló con la agente Diana Falcón.

"Sí. El día de ayer me acerqué a donde ella está, para ver las condiciones en las que se encuentra", dijo Espín, abordada por periodistas en la Asamblea Nacional.

Minutos antes, Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, había denunciado este martes, en la Corte, que la asambleísta Espín y la abogada Yadira Cadena Cevallos, asistente de Caupolicán Ochoa, abogado de Rafael Correa, visitaron en la Cárcel 4 a la agente Diana Falcón para prometerle protección de la ONU si se retractaba de su versión sobre el secuestro de Balda.

Diego Chimbo, abogado de la agente Falcón, también confirmó esta visita y dijo que ocurrió ayer, lunes. Afirmó que Espín prometió asilo en Bélgica a la agente a cambio de que diga que fue presionada por el fiscal Paúl Pérez para involucrar a Correa en el proceso penal. "Diana Falcón y Raúl Chicaiza entregaron las pruebas que recopilaron desde el 2013... Es decir que en algún momento tenían que dar este proceso y sabían que iban a colaborar con la justicia”, dijo el abogado de los agentes procesados.



Chimbo también dijo que el agente Chicaiza ha sido contactado en la cárcel. "Van a visitar al exvicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie este proceso y la insinuación más grave que le hacen es pedir que mienta, es decir que se retracte".

En la Asamblea, la legisladora Espín fue consultada si visitó a la agente Falcón para que cambiara su testimonio: "Para nada, imagínese. Ni ella se deja presionar ni yo me dejo presionar", respondió.



"Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Estamos claros que el abogado (...) solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. Entonces conversamos con ella (...). Solo fue un saludo, una conversación y nada que no pueda hacer ningún ciudadano y que peor no pueda hacer ningún asambleísta", sostuvo Espín, exmilitante de Alianza País y excolaboradora de Jorge Glas, quien cumple sentencia en la Cárcel 4 por corrupción.



De su lado, Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, no negó la visita y dijo: "El que una procesada reciba una visita no es un delito para nadie. No conozco la naturaleza de esa conversación... A mí me conduele su situación, cuando no hay una sola prueba en su contra y se le mantenga como rehén solo con el propósito de incriminar a una tercera persona".

Balda, en cambio, aseguró que esta visita, durante los días que se realiza la audiencia preparatoria de juicio, tiene como objetivo amedrentar a la procesada, quien la semana pasada se declaró responsable del delito de asociación ilícita y pidió un juicio abreviado.



Pero la jueza Daniella Camacho, a cargo del caso, rechazó este recurso por no haberse cumplido los requisitos sobre el mínimo de la pena que le correspondería.



La audiencia por el secuestro de Balda continúa hoy. La Fiscalía podría formalizar una acusación a Correa.