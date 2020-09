La asambleísta Karina Arteaga perdió su inmunidad parlamentaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional levantó la inmunidad parlamentaria de Karina Arteaga, integrante del bloque de Alianza País y aliados (AP) y presidenta de la Comisión de Trabajo, para que pueda ser procesada por el supuesto delito de concusión.

La resolución se dio hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020, con 101 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, de entre 101 legisladores presentes en la sesión 682 del Pleno en modalidad virtual.



La moción fue presentada por el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), quien se vio forzado a corregir un error de procedimiento que obligó a que se anulara una de dos votaciones sobre esta causa.



El error se produjo cuando en una primera votación no se cumplió con las formalidades para la aprobación del texto. Litardo debió encargar la presidencia a su coidearia Ana Belén Marín, primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), para presentar el texto.



Antes de la decisión del Pleno, Arteaga se declaró como una perseguida política y comentó que otras 60 parlamentarios tienen denuncias pendientes en la justicia, por lo que llamó a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.



Aseguró que en su caso la Fiscalía cometió un error al pedir a la Corte Nacional de Justicia, que formule cargos en su contra por supuesta concusión, sin recibir las pruebas de descargo.

#Asamblea | La legisladora Karina Arteaga (AP) se defiende ante el Pleno frente al pedido de la Corte Nacional de que el Parlamento autorice la formulación de cargos en su contra por supuesta concusión.



Vía @rgrvelez

16-09-2020 pic.twitter.com/ebLEVL1iLg — El Comercio (@elcomerciocom) September 16, 2020

“Si la Fiscalía tiene la necesidad de seguir investigando, que lo haga, pero debería aceptar que cometió un error gigante al solicitar formular cargos cuando no había enviado diligencias y pruebas que hace poco presenté”, dijo.



Arteaga refutó la denuncia presentada en su contra por una excolaboradora sobre supuestos “diezmos” o aportes indebidos de su sueldo.



“La ciudadana denunciante dijo que pagaba USD 2 861 de su sueldo y le quedaba USD 400. Falso. Ella solo ganaba USD 2 700 y eso consta en los roles de la asamblea, ¡Cómo pagaba USD 2 861 y le sobraban USD 400!”, increpó.



“La verdad es que el dinero que depositaba ella era mío. Ella mismo lo retiraba de mi cuenta y lo iba a depositar. Pruebas que han sido entregadas a la Fiscalía y que han desvanecido todas las acusaciones”, acotó.



El caso de Arteaga, quien preside la Comisión de Trabajo de la Asamblea, es el primero en el que el Parlamento levanta la inmunidad parlamentaria en el actual periodo.



“El presunto delito que se le imputa no es un delito común y la figura de inmunidad parlamentaria no exonera de posible responsabilidad penal a la prenombrada asambleísta en razón del ejercicio de su cargo, acorde con lo prescrito en el artículo 128 de la Constitución y el artículo 111 de la Ley de la Función Legislativa”, dice la resolución.

Contra Arteaga, además, está pendiente la conformación de una Comisión Multipartidista que podría llevar a su destitución, antes de que pierda su investidura si se da una sentencia en firme.



En lo que va del actual periodo, suman seis los asambleístas que, por distintas causas, han perdido sus curules, en medio de procesos judiciales.



Los últimos son Viviana Bonilla, una de las sentenciadas del caso Sobornos, y Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, quienes renunciaron y afrontan cargos por supuesta delincuencia organizada. Azuero está prófugo de la justicia.



Entre 2018 y 2019, la Asamblea destituyó por irregularidades a Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza.

Para incluir en la nota