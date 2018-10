Asambleísta Espín dice que presentó solicitud para ser recibida en el CAL por el caso de su visita a privada de libertad

LEA TAMBIÉN

La legisladora correísta, Sofía Espín, aseguró este martes, 9 de octubre del 2018, que ha solicitado ser recibida ante la Comisión de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional.

A su llegada a la sesión 540, que se desarrolla en la urbe porteña, comentó que la petición la presentó el pasado viernes 5 de octubre y que el recibimiento sería mañana, miércoles 10 de octubre.



"Entiendo que ya se ha convocado, pero todavía no he sido invitada para que me permitan intervenir para hacerles caer en algunos errores que podrían vulnerar mi derecho a la defensa", dijo Espín.



Esto respecto a la demanda que hizo el legislador de Creo, Esteban Bernal, quien pidió que se investigue a Espín, quien afronta acusaciones de presionar a la exagente Diana Falcón, una testigo protegida, vinculada al caso de secuestro de Fernando Balda, en el que también está procesado el expresidente, Rafael Correa.

La acusa de haber incumplido con las funciones que le confieren la Constitución y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, algo que se sanciona con la pérdida de la calidad de asambleísta “sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles”.



Según Espín, el visitar a un privado de libertad no es una falta. Además, precisó, no hay una denuncia juramentada. "Apenas hay un reconocimiento de firma, son cosas de fondo".



La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, refirió que conoce extraoficialmente existe una solicitud que la legisladora Soledad Buendía presentará en la sesión de este 10 de octubre el pedido de inclusión e. La orden del día el recibimiento de Espín.



"Aún no está presentada, pero si esto llegase a presentarse votaría a favor, me parece pertinente que el CAL escuche no solo a la asambleísta Espín, si la escuchamos tenemos que escuchar al asambleísta Bernal", acotó.

En tanto, Espín agregó que este 10 de octubre presentó un comunicado ante la CIDH porque considera que hay una persecución política.



"Estoy denunciando que se quiera usurpar un cargo de elección popular por un caso no tipificado, no hay delito. Yo estaba ejerciendo mis funciones de asambleísta".