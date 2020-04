Asamblea define este 14 de abril del 2020 sobre vetos a Ley de Pesca y Alimentación Escolar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló cerca de las 10:00 de este martes 14 de abril del 2020, para tratar las objeciones del Ejecutivo a la Ley de Acuicultura y Pesca; así como de la de Alimentación Escolar.

El tratamiento de los reparos del Presidente a esas normativas son los único dos puntos que fueron planificados en el orden del día. Sin embargo, el Carlos Bergman (AP) planteó un cambio para que se incluya un punto para demandar que el Primer Mandatario Lenín Moreno, solicite ayuda internacional para enfrentar la emergencia sanitaria y que el Banco Central autorice un sobregiro.



El legislador correísta Yofre Poma también planteo un cambio. Su propuesta fue un proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional y a la Función Judicial para que acojan el pedido de la Organización de las Naciones Unidas y otras instancias para precautelar la salud de las personas privadas de libertad. La iniciativa no fue aprobada.



El primer punto es la discusión del proyecto no vinculante de la Comisión de Educación sobre el veto a la Ley de Alimentación Escolar. En su informe, esa mesa legislativa planteó ratificarse en 10 de las 19 objeciones parciales.



Hoy también se abordará el informe no vinculante de la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto al veto dela Ley de Desarrollo de la Acuicultura y Pesca. El presidente envió 23 objeciones a la normativa legal que consta de 229 artículos.



Por ejemplo se objetó la creación del Registro de Información Acuícola y Pesquero porque existe el Sistema Nacional de Información y el Sistema Estadístico y Geográfico Nacional, como entidades técnicas.



En la aprobación de que del informe sobre Alimentación Escolar solo se lean las conclusiones estuvieron presentes un total de 128 asambleístas de los 137 que conforman el hemiciclo.