La Asamblea Nacional es un terreno complicado para la terna de la Vicepresidencia de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En 30 días, como máximo, el gobierno de Lenín Moreno tendrá a su cuarto vicepresidente. La Asamblea recibió el pasado viernes 10 de julio de 2020 la terna, casi una hora y media después de que la renuncia de Otto Sonnenholzner fuese aceptada con 96 votos.

La lista está encabezada por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, seguida por el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, y María Alejandra Muñoz, la actual directora del Servicio Nacional de Aduanas.



El plazo supone que la Asamblea tiene hasta el próximo 9 de agosto para elegir a uno de esos nombres presentados por el presidente, Lenín Moreno. Así lo estipula el artículo 150 de la Constitución.

​

Para un pronunciamiento se requieren 70 votos, es decir, la mayoría absoluta en el Pleno. Si la Asamblea no logra ponerse de acuerdo en uno de los nombres en esos 30 días, quien encabeza la lista, María Paula Romo, sería elegida vicepresidenta.

En el acuerdo legislativo de mayo del 2018, los asambleístas de AP,-aliados Creo y los bloques independientes del BIN y BADI- lograban reunir 78 votos. Pero desde febrero pasado, Creo se retiró del acuerdo y la coordinación con el Legislativo ha sido complicada para el Ejecutivo.



Con 38 legisladores en sus filas, el oficialismo está debilitado. A la renuncia de Daniel Mendoza, excoordinador del bloque de AP-aliados, detenido por supuesta corrupción, se suman las posibles deserciones que fueron anunciadas por Fausto Terán, María José Carrión y Elizabeth Cabezas.

​

“Si bien es una opción legal que el que encabeza la terna entre por el Ministerio de la Ley, me parece que carecería de la legitimidad que le otorgaría al nuevo titular de la Vicepresidencia un voto mayoritario en la Asamblea”, dijo Ximena Peña, coordinadora de AP.



Entre los 18 asambleístas de Creo hay posturas divididas. Fernando Flores señaló que el Parlamento debe respetar la decisión del Presidente para que Romo ocupe la vacante, pero su coideario, Héctor Yépez, anticipó ayer que votará en contra de Romo. “No nos vamos a prestar para quienes han repartido la nación como botín”, dijo Yépez.



Los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI), que agrupan a partidos de minorías, aún no se pronuncian. Sus votaciones no son orgánicas, como se evidenció en el trámite de dos proyectos económicos urgentes del Ejecutivo.



Romo y el Gobierno tienen en los 32 asambleístas del correísmo y 17 del Partido Social Cristiano (PSC) a sus principales detractores. La funcionaria afrontó tres pedidos de juicio político el año pasado, aunque fueron archivados por falta de sustento.



A inicios de junio la socialcristiana Cristina Reyes acusó a Romo de entregar el manejo de los hospitales a cambio de votos en la Asamblea. La Ministra dijo que Reyes tiene una “obsesión” en su contra, y le pidió que presente pruebas.



Esteban Torres, también del PSC, cree que el Parlamento debe devolver la terna al Ejecutivo “para que envíe una nueva con nombres de consenso alejados de la polémica”. Agregó que “aquellos que van a conformarla tienen que renunciar previamente a sus cargos”.



Aun así, ya hay un precedente: en la elección de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, ninguna candidata de la terna renunció a su cargo.



La elección del cuarto vicepresidente de Moreno afronta en el Parlamento un escenario diferente al que tuvo Vicuña al reemplazar a Jorge Glas. El 6 de enero de 2018, la elección de Vicuña alcanzó los 70 votos mínimos, gracias a que votaron parte del correísmo y asambleístas independientes.



Sonnenholzner, en cambio, tuvo 94 votos de casi todos los bloques, menos del correísmo, para reemplazar a Vicuña el 11 de diciembre de 2018. Al cabo de 18 meses de gestión su renuncia, del mismo modo, fue aceptada con 96 votos ayer.



Preguntada sobre si cree que en la Asamblea logre conseguir los votos para ser designada vicepresidenta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo: “Todavía no hemos hecho ningún acercamiento. Todavía hay que darle tiempo al tiempo, para que cada una de las bancadas se pronuncie”.

Profundamente honrado y agradecido con el Presidente @Lenin por su nominación. Orgulloso de compartir esta terna con dos valientes y valiosas mujeres. Nos une nuestro compromiso de trabajo incansable para sacar adelante al país. https://t.co/7heL8pnCTI — Juan Sebastián Roldán (@juanseroldan) July 10, 2020



Por su parte, Juan Sebastián Roldán agradeció en Twitter al presidente Moreno la nominación. “Profundamente honrado y agradecido con el Presidente por su nominación. Orgulloso de compartir esta terna con dos valientes y valiosas mujeres”.

Con gratitud y humildad recibo su nominación para ser parte de esta terna @Lenin. Como ecuatoriana y guayaquileña es un honor integrarla, más aún cuando lo hago acompañada de personas con quienes comparto la esperanza de días mejores para todos los ecuatorianos. 🇪🇨 https://t.co/CFim1fcvf9 — María Alejandra Muñoz S. (@munozmalejandra) July 10, 2020



María Alejandra Muñoz tuiteó: “Como ecuatoriana y guayaquileña es un honor integrarla (la terna), más aún cuando lo hago acompañada de personas con quienes comparto la esperanza de días mejores para todos los ecuatorianos”.



María Paula Romo



41 años de edad, quiteña, abogada, Ministra de Gobierno desde el 3 de septiembre de 2018. Tiene a su cargo el manejo de la Policía y la gestión de la política. Exasambleísta constituyente en 2007 y exasambleísta por Pichincha en 2009. Presidió la Comisión de Justicia de la Asamblea.



Juan Sebastián Roldán



41 años de edad, quiteño, licenciado en artes liberales. Se convirtió en secretario particular de Moreno el 13 de marzo de 2018. Casi dos años después, el 21 de noviembre de 2019, su despacho se transformó en una secretaría de Gabinete. En el anterior Gobierno estuvo en cuatro subsecretarías.



María Alejandra Muñoz



40 años de edad, guayaquileña, abogada. Ha sido asesora jurídica de la Presidencia de la República, en 2002; Subsecretaria General de Gobierno, en 2006 y Subsecretaria de Agenda Presidencial, en 2018. El 21 de septiembre de 2018 fue designada como directora del Servicio Nacional de Aduana.