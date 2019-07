Comisión especial de tránsito no conoce acuerdo con taxistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El acuerdo al que llegó el Gobierno con los taxistas, tras la movilización que realizó este gremio la semana pasada, todavía no llega a conocimiento de la Comisión especial de la Asamblea que se encarga de procesar las reformas a la Ley de Tránsito.

“Llamaremos a quienes hicieron ese acuerdo para que nos explican el alcance”, manifestó Fafo Gavilánez (AP), presidente de la Comisión, quien también dijo desconocer los compromisos a los que habría llegado su coidearia, María José Carrión, con ese sector.



El legislador agregó que en la Comisión todavía no se ha debatido la regulación de las aplicaciones móviles como Uber y Cabify, como parte de las reformas legales. Pero que el objetivo debe ser “regular y no prohibir” estas aplicaciones.



Para Gavilánez, el país no se puede cerrar a las ventajas que dan las aplicaciones móviles a los usuarios.



En ese sentido también se pronunció el presidente de la Asamblea, César Litardo. “Me parece que en cualquier instancia siempre hay que cumplir la ley, normar y esto es para todos. Ese debe ser el proceso que hay que seguirse en estos casos”, sostuvo.