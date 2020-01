Asamblea suspende sesión por inasistencia de autoridades del Estado para entregar balance de gestión

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la Asamblea, César Solórzano, decidió suspender este martes 14 d enero del 2020 la sesión 649 del Pleno, en la que estaba previsto que presenten un balance de gestión autoridades de las funciones Judicial, Electoral y de Transparencia.

De los seis que estaban convocados, a la reunión solo acudieron el defensor Público, Ángel Torres, y el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera.



La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, se excusó. Lo mismo hizo Diana Atamaint, titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afronta un proceso de juicio político.



Tampoco acudieron ni el contralor General del Estado, Pablo Celi, ni la fiscal General, Diana Salazar, sin explicar motivos.



Solórzano recordó que la Constitución y el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a las autoridades a entregar un balance anual de su gestión en enero de cada año.



El oficialista Carlos Cambala, vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), manifestó que lo sucedido este martes fue "un desplante a la primera Función del Estado".



"Yo creo que el Vicepresidente no podía simplemente suspender la sesión. Debió haber señalado que se ha procedido mal por parte de estas autoridades y que al menos se enviará un oficio reclamando su no presencia", apuntó Fernando Callejas, del bloque de Creo.



La socialcristiana Cristina Reyes, otra de las autoridades del CAL, acotó que la Secretaría de la Asamblea deberá convocarles nuevamente.



"Rendir cuentas es algo ético, es algo que dice de la buena autoridad. Esto no se puede quedar así. La sesión ha sido suspendida y tendrá que retomarse con todas las autoridades de control", dijo Reyes.



El asambleísta Freddy Alarcón, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), apuntó que la Asamblea tiene la potestad de conformar una comisión para verificar el cumplimiento de las funciones de las autoridades.



El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), está fuera del país en un viaje por Dubái con fines institucionales. En el hemiciclo estuvieron 96 de 137 legisladores.