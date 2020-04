Asamblea analizará situación laboral y debatirá nueva resolución por covid-19

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea recibirá este martes 7 de abril del 2020 a gremios de trabajadores y empresarios, a propósito de la crisis derivada del covid-19. Además, debatirá un tercer proyecto de resolución en torno a la emergencia.

Se trata de la cuarta sesión que, en lo que va del estado de excepción por la pandemia, se dará a través de videoconferencia.



En el orden del día consta un proyecto de resolución para respaldar la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional frente a la emergencia.



El 24 de marzo, en la primera sesión virtual, el Pleno ya aprobó un pronunciamiento en el que se agradecía a los policías, militares y salubristas por las labores que realizan.







En otra reunión, que se dio el 2 de abril, la asambleísta María José Carrión (exAP) llevó otra propuesta para reconocer a los médicos como "Héroes de Mandil Blanco" y que se les otorgará un seguro de vida.



El texto de la legisladora no fue aprobado porque la mitad de los asambleístas no estuvo de acuerdo con los términos que se incluyeron para solicitar que el Ejecutivo remueva al presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda.



La asambleísta aún no ha confirmado si pedirá la reconsideración de la votación. Granda fue el primer funcionario en comparecer al Pleno por el manejo de la crisis.



Para este martes 7 de abril están convocados, Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador; Mesías Tatamuez, representante de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), y Richard Gómez, de la Central Única de Trabajadores.



También participarán Iván Bastidas Ordoñez, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep); Roberto Samuez, coordinador General del Trabajo Autónomo; Adrián Ibarra, representante de los Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).