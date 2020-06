La Asamblea Nacional no sesiona completa, pese a teletrabajo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó que los servidores públicos puedan retornar a sus oficinas en Quito a partir de este lunes 29 de junio de 2020, pero no todos lo harán. Los 137 asambleístas y sus asesores continuarán sesionando a través de videoconferencias.

La decisión se debe a que las medidas de distanciamiento social se mantienen por el covid-19 y a que una treintena de los parlamentarios son vulnerables ante esta enfermedad por ser adultos mayores.



La administración de la Asamblea anunció que se prepara un instructivo para el “retorno progresivo” a las actividades presenciales en su sede, aunque todavía no se define una fecha para la ejecución.



En los tres meses y 13 días que va de la emergencia sanitaria, los asambleístas debieron adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo: les basta sentarse frente a un computador, encender la cámara y el micrófono para debatir desde sus hogares.



Aún así, solo tres de las 16 sesiones del Pleno en la emergencia se instalaron con los 137 legisladores. La modalidad virtual se implementó el 24 de marzo por primera vez.



Una de las sesiones que tuvo el aforo completo se dio el 15 de mayo pasado cuando se aprobó la Ley de Apoyo Humanitario por la crisis.



La norma se convirtió en una de las más discutidas, según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz (AP). El primer debate tomó tres días y participaron 107 legisladores. Y 70, del segundo debate. El trámite tomó poco más de dos meses.



Los legisladores argumentan que no siempre registrar su asistencia depende de ellos. Elio Peña (PK), de Zamora Chinchipe, dice que los problemas de conexión a Internet afectan en mayor medida a los asambleístas de provincias como la suya.



Carmen Rivadeneira (RC), de Esmeraldas, y Eddy Peñafiel (BIN), de Orellana, mencionan que algunas ponencias o votaciones se han retrasado por esta situación.



A otros cinco legisladores les jugó una mala pasada el no percatarse que la cámara o el micrófono estaban abiertos. Uno de ellos apareció vistiéndose en la primera sesión virtual.



Los asambleístas deben sujetarse al reglamento para el teletrabajo y las sesiones virtuales, que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 19 de marzo pasado, tres días después de que el Ejecutivo decretara la emergencia sanitaria.



El mecanismo les permite tener acceso remoto a sus curules, votar y presentar propuestas sin necesidad de acudir a la sede. La Asamblea se ahorra en viáticos por movilización o residencia. A diferencia de las jornadas presenciales, hasta ahora ninguna se ha suspendido por falta de quórum.



Entre los temas pendientes, el Parlamento todavía debe resolver las 16 objeciones del Ejecutivo a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, la segunda norma que remitió Carondelet con el carácter urgente en materia económica, el 16 de abril pasado.



Raúl Tello (IND) sostiene que cuando se aprobó este proyecto no se dio paso a reconsiderar la votación para que sea archivada. Wilma Andrade (ID) agrega que la modalidad virtual limita la posibilidad de consensos.



Desde que empezó la emergencia sanitaria hasta el miércoles pasado hubo 51 votaciones en el Pleno: una en marzo, 24 en abril, 8 en mayo y 18 en junio, ya sea para la aprobación de leyes o resoluciones. En tanto que las comisiones realizaron 297 sesiones virtuales hasta el 19 de junio.



Las resoluciones aprobadas van desde “hacer un llamado a la solidaridad y unidad nacional” para enfrentar la crisis, hasta “reconocer y agradecer” a los salubristas por su trabajo o respaldar la acción de militares y policías en el marco del estado de excepción.



En otra se contemplaba iniciar un juicio político a Catalina Andramuño, exministra de Salud, “por las evidentes irregularidades realizadas en esa cartera de Estado durante su gestión”. Eso fue aprobado hace más de dos meses, pero aún no se concreta. En contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, se presentaron cinco pedidos de interpelación.



El presidente de la Asamblea, César Litardo, dice que en adelante esta Función se enfocará en la reactivación pro­ductiva del país.



Decisiones adoptadas en la pandemia



Reglamento

​

El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aprobó el 19 de marzo del 2020 un reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea frente a la pandemia.



Salarios

​

De junio a diciembre, los asambleístas y personal legislativo contribuirán con al menos el 10% de sus salarios. La remuneración de cada legislador, sin incluir viáticos, fue de USD 4 759 hasta mayo.



Leyes urgentes



El 15 y 16 de mayo la Asamblea aprobó los proyectos de Ley Humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Sobre esta última, aún se deben resolver 16 objeciones formuladas por el Ejecutivo.



Depuración



Denuncias sobre supuestos repartos del control de hospitales salpicaron a legisladores. En el caso de Daniel Mendoza, del movimiento Mejor, una Comisión entregará un informe hasta el próximo 3 de julio.