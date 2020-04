La Asamblea Nacional no logró aprobar resolución sobre Paúl Granda y exministra  Catalina Andramuño

LEA TAMBIÉN

Las bancadas de la Asamblea Nacional no lograron ponerse de acuerdo para una resolución sobre el manejo de la crisis sanitaria. Mientras que al presidente encargado de esta Función, César Solórzano (BIN), un micrófono abierto le jugó una mala pasada.

Al final de la sesión virtual del Pleno, que empezó a las 10:00 y concluyó a las 17:00 de hoy, jueves 2 de abril del 2020, la asambleísta María José Carrión (exAP), presentó un proyecto de resolución, que solo logró 54 votos (de los 70 requeridos).



El documento incluía la posibilidad de que el Parlamento impulsara un juicio político en contra de Catalina Andramuño, exministra de Salud, por supuesto incumplimiento de funciones.



Además, en el último de los nueve artículos contenía un exhorto al primer mandatario, Lenín Moreno, "para que revise la designación" de Paúl Granda como presidente del Consejo Directivo del IESS.



Los términos no convencieron a más de la mitad de los 118 asambleístas que participaron de la votación. 28 votaron en contra, 33 se abstuvieron y 3 dejaron en blanco. En su mayoría de las filas del correísmo y del PSC, que exigían la renuncia de Granda.



A muchos asambleístas les sorprendió que en medio del debate sobre la gestión de Granda se escuchara una conversación telefónica del presidente encargado, César Solórzano (BIN), aparentemente con este funcionario.



"Paúl, estamos reunidos aquí. De ti, nada. Todo tranquilo hasta el momento. Solo de la exministra por allí, uno que otro, hasta ahora nada", se oyó a Solórzano cuando en el debate intervenía el independiente Raúl Tello.



En las primeras dos horas de la sesión, Granda pudo defenderse de las acusaciones. Lo hizo en tono pausado y con una mascarilla que cubría casi la mitad de su rostro. Descartó renunciar.



"Yo no soy administrador del IESS", les dijo a los asambleístas y aseguró que no tuvo responsabilidad en el proceso de compra de mascarillas y otros insumos por USD 10 millones, que fue suspendido por denuncias de sobreprecio.



Los argumentos de Granda no convencieron a la mayoría. Tras su comparecencia, 31 asambleístas fustigaron el manejo de la entidad. También debía concurrir ante el Pleno la exministra Catalina Andramuño, pero no lo hizo y tampoco presentó excusas.



Esta fue la tercera sesión virtual del Pleno en lo que va de la emergencia sanitaria.