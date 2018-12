Parte de la Asamblea se reorganiza por las elecciones seccionales

LEA TAMBIÉN

En el 10% de los 137 puestos de la Asamblea Nacional hay rostros nuevos, debido a que 13 legisladores renunciaron para participar de las elecciones seccionales del 24 de marzo del próximo año.

Entre aplausos y felicitaciones en la sala de sesiones del Pleno, el socialcristiano Luis Fernando Torres y Esteban Bernal (Creo) se despidieron el martes pasado, cuando la jornada concluyó con la aprobación de las reformas a la Ley de Comunicación.



Desde ese día, la silla que ocupaba Torres en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) quedó vacante. Para reemplazar al ahora candidato a la Alcaldía de Ambato, el bloque del PSC analiza si postula a Cristina Reyes, César Rohón o Javier Cadena.



De acuerdo con la Ley que rige a esta función del Estado, la presidenta Elizabeth Cabezas (AP) debe poner el tema a consideración de todos los integrantes del Parlamento, en una próxima sesión plenaria.



El suplente de Torres, su hijo, Luis Esteban, se incorporó a la Comisión legislativa de Justicia y Estructura del Estado, y al Pleno, el jueves 20 de diciembre pasado . Él no brindó declaraciones.



Cabezas explicó que, al igual que en el CAL, también se deberán realizar nuevas elecciones internas para las presidencias y vicepresidencias que quedaron vacantes en las comisiones legislativas.



Explicó que esas dignidades no serán asumidas por los legisladores que se principalicen, salvo que alguno sea elegido para estos puestos hasta mayo del próximo año, cuando la Asamblea cumpla dos años de funcionamiento y por mandato legal se procederá a una reorganización.



Así, en la Comisión de Salud se dio la elección, por unanimidad de ocho de sus 11 integrantes, de Ángel Sinmmaleza (Suma) como nuevo vicepresidente, en reemplazo de Jorge Yunda (ex AP), quien renunció para postularse a la Alcaldía de Quito por Unión Ecuatoriana.



A esa sesión, en la que también se aprobó el informe del Código Orgánico de la Salud, no llegó Vicente Almeida. El socialcristiano reemplazará a Blanca Ugarte, una de las voces más críticas de ese Código. El movimiento Creo la inscribió como su candidata a la Prefectura del Guayas.



La designación de Sinmaleza contó con el respaldo de Nancy Guamba. Ella es la asambleísta alterna de Yunda. Al interior del Pleno se instaló en la misma silla que él tenía en la bancada oficialista; sin embargo, aclaró que se unirá al grupo de los 29 correístas.



El denominado bloque de la Revolución Ciudadana planeaba incorporar, asimismo, a Lexi Loor, alterna de Ricardo Zambrano. Sin embargo, él declinó renunciar para ser la carta del oficialismo para la Prefectura de Manabí.



La Comisión de Soberanía Alimentaria, que preside Zambrano, tuvo tres bajas por el proceso electoral, entre ellas, la de Patricio Mendoza, ahora candidato a la Prefectura de los Ríos por Creo. Su lugar será ocupado por Diana Saltos, pareja del exlegislador.



Boris Estupiñán relevará en esta mesa legislativa a Roberta Zambrano, y Mercedes Serrano a Carlos Falquez Batallas. Ambos se inscribieron de candidatos a la Prefectura de Esmeraldas y El Oro, respectivamente, por el Partido Social Cristiano (PSC).



Con la renuncia de Montgómery Sánchez y Sonia Palacios (AP), la Comisión de Gobiernos Autónomos se quedó sin presidente y vicepresidenta. Sánchez busca volver a la Prefectura de El Oro, que ocupó consecutivamente entre 1996 y 2014, por el movimiento MAR. Su alterno es Andrea Yaguana.



En tanto que Palacios busca retornar con su participación en los comicios seccionales a la Alcaldía de Baba (Los Ríos). En el Palacio Legislativo le sucederá su alterno Juan Bustamante, de Alianza País.



Durante un conversatorio con la prensa, Cabezas sostuvo que las renuncias “nos llevarán a hacer un nuevo mapa de actores políticos” en la Legislatura.



En contexto

El cierre de las inscripciones para las elecciones seccionales finalizó el pasado viernes 21 de diciembre. Desde ese momento se abrió un calendario de impugnaciones que finalizará el próximo 15 de enero del 2019, cuando se sabrá el número exacto de candidatos.