Otto Sonnenholzner remitió su renuncia a la Asamblea; ¿tiene derecho a los beneficios de un exvicepresidente?

“Presento ante la Asamblea Nacional del Ecuador mi renuncia irrevocable al cargo de Vicepresidente Constitucional de la República que desempeño desde el 11 de diciembre del 2018”, reza en la carta de Otto Sonnenholzner que llegó a la sede del Poder Legislativo en Quito, a las 11:00 de este martes 7 de julio, con un pedido: que no se le concedan beneficios de exvicepresidente.

“Renuncio expresamente a todos los derechos, pensiones y cualquier tipo de beneficio de los que la Ley me hace acreedor como ex Vicepresidente de la República y que representen erogación alguna para el Estado, debiendo dichos recursos ponerse en beneficio de los más necesitados”, dijo Sonnenholzner en su misiva de dos páginas, en la cual hace un repaso a sus casi 19 meses en el cargo, como parte del gobierno de Lenín Moreno.

¿Sonnenholzner tiene derecho a pensión vitalicia?



La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) contempla una figura para otorgar remuneración a los exmandatarios de Ecuador. “Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República”, reza en la normativa, aprobada en el 2010.



Sin embargo, hay una precisión: El beneficio se otorgará solo a quienes “sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato”.



Otto Sonnenholzner fue designado vicepresidente de Ecuador de entre una terna enviada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea; el 11 de diciembre del 2018 fue posesionado con 94 votos a favor (los otros integrantes de la terna fueron Nancy Vasco y Agustín Albán); es decir, no fue elegido en las urnas por votación popular (antes fueron vicepresidentes en este gobierno Jorge Glas -condenado por el caso Odebrecht- y María Alejandra Vicuña -procesada por el caso diezmos-).





Un Decreto de Correa otorga seguridad presidencial



El Decreto Ejecutivo 1396, suscrito por el entonces presidente Rafael Correa 21 días antes de dejar el poder en mayo del 2017, dispone que el Estado otorgue “protección y seguridad a los ex presidentes y ex vicepresidentes" que concluyen sus funciones. En el caso de los exmandatarios será por el período de un año y en el caso de los exvicepresidentes por “seis meses”.



Un exvicepresidente tiene derecho a seguridad presidencial, previo a un informe que debe ser elaborado por el Ministerio de Defensa. Los exvicepresidentes Glas y Vicuña recibieron ese derecho.

“Es deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”, reza en el Decreto 1396, para así “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”. En el documento, Correa dispuso que el Servicio de Protección Presidencial proporcione seguridad no solo a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sino también “a sus cónyuges e hijos”.