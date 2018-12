Asamblea tratará el jueves 6 de diciembre la renuncia de María Alejandra Vicuña y se abre expectativa por terna

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, envió hoy, miércoles 5 de diciembre del 208, un alcance a la convocatoria de sesión ordinaria convocada para mañana en la Asamblea. Allí se detalla que se conocerá la carta de renuncia de la Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña.

“Conforme a los hechos suscitados en las últimas horas, referentes a la renuncia de la señora Vicepresidenta de la República, me permito indicar que como alcance a la convocatoria para la sesión 558 del Pleno de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre del 2018, dentro del punto 3 se conocerá resolverá el oficio sin nomenclatura de 4 de diciembre del 2018 (…) mediante el cual la señora María Alejandra Vicuña Muñoz, presenta la renuncia al cargo de Vicepresidenta”, dice el comunicado.



Por esta razón, la terna que deberá enviar el jefe Estado, Lenín Moreno, para la Vicepresidencia de la República genera expectativa en la Asamblea Nacional.

El asambleísta Fabricio Villamar (Creo) adelantó que propondrá un cambio en el orden del día para que en la sesión prevista para mañana, jueves 6 de diciembre del 2018, el Pleno de la Legislatura conozca la renuncia irrevocable presentada ayer al cargo por María Alejandra Vicuña.



Cuando eso se concrete empezará a hay un plazo de 15 días Asamblea designe al nuevo Segundo Mandatario.



La carta de renuncia de Vicuña llegó la mañana de este 5 de diciembre al Palacio Legislativo. René Yandún, coordinador del Bloque de Integración Nacional, pidió no especular en nombres.



Ximena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País, manifestó que dentro del grupo se analizará sugerir el nombre de su colega, Elizabeth Cabezas, actual presidenta de la Legislatura, para ese cargo. El bloque de AP se reunirá mañana cuando regrese al país Cabezas, quien en los últimos días estuvo de viaje por Estados Unidos.



Por redes sociales, la Presidenta de la Asamblea subrayó que "el envío de la terna para la Vicepresidencia es prerrogativa" del Jefe de Estado.



"La Asamblea es autoridad nominadora y no le corresponde proponer nombres. El país necesita más que nunca unidad, trabajo y estabilidad", puntualizó.



La socialcristiana Cristina Reyes espera que el Primer Mandatario "no se vuelva a equivocar" pues recordó que en menos de dos años de Gobierno ya va por su tercer Vicepresidente.



"Ojalá hoy nos envíe gente decente, sin cuestionamientos y que ayude a sacar adelante la economía del país", apuntó Héctor Yépez (Creo).



En los partidos que lideran Guillermo Lasso y Jaime Nebot se espera que el nuevo Vicepresidente contribuya a buscar soluciones para la situación económica del país.



Además de Cabezas, en los pasillos del Parlamento se habla del ministro Pablo Campana, la exministra Eva García y la titular del Ministerio del Interior, María Paula Romo, como las opciones para la terna.



Mientras, Villamar manifestó que no seguirá adelante con el proceso de juicio político que impulsaba contra Vicuña, a pesar de que contaba con cerca de 60 firmas de respaldo.



Su colega Patricio Donoso, miembro del Consejo de Administración Legislativa, dijo que la Presidenta tiene la facultad de cambiar el orden del día, sin que nadie se lo pida, para conocer la renuncia de Vicuña en el Pleno de este jueves.