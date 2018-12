¿Cuál es el proceso para reemplazar a la Vicepresidenta luego de su renuncia?

LEA TAMBIÉN

La Constitución de la República del Ecuador especifica que en caso de que un Presidente de la República decida renunciar deberá remitir su decisión a la Asamblea Nacional, para que esta la acepte. La Carta Magna no detalla esta figura para la Vicepresidencia de la República, tal como ocurrió este martes 4 de diciembre del 2018, cuando María Alejandra Vicuña anunció su dimisión.

A decir del constitucionalista Santiago Guarderas, por esta razón, no sería necesario que la vicepresidenta Vicuña dirija la carta de renuncia a la Asamblea, sino que con su desistimiento de continuar en el cargo es suficiente.



Con la renuncia de Vicuña, ¿cómo se elegirá Vicepresidente de Ecuador?



La Constitución determina en el artículo 150 que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República”.

Es decir, en estos días el jefe de Estado, Lenín Moreno, deberá encargar el puesto que tenía Vicuña a uno de los ministros, pues el lunes 3 de diciembre solamente había transferido las funciones que ella tenía a José Agusto Briones, secretario general de la Presidencia, mas no el cargo.



En la Constitución reza que, “en caso de falta definitiva de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por la Presidencia de la República”.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 43, precisa que “en un plazo de quince días luego de verificada dicha cesación, la Presidenta o Presidenta de la República presentará una terna a la Asamblea Nacional”.



“En el plazo de 15 días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea designará al Vicepresidenta o Vicepresidente de la República con la mayoría absoluta de sus integrantes”, agrega la norma.



Refiere que “en caso de que el Pleno de la Asamblea no designare a la Vicepresidenta o Vicepresidente en el plazo señalado, se declarará, por ministerio de la Ley, elegido al primer candidato integrantes de la terna, quien se posesionará y entrará en ejercicio de sus funciones en forma inmediata”.



La Constitución señala que “si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de treinta días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna”.



La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte completar el período.



La tarde de este martes, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, señaló que Carondelet aún no tiene definida una terna con postulantes para ocupar la Vicepresidencia. “A partir de esa renuncia es que el Presidente tomará decisiones al respecto de la terna”.



Roldán señaló, asimismo, que “el Presidente de la República agradece las palabras de la Vicepresidenta de desear buenos augurios al Gobierno” nacional. Señaló, además, que la renuncia no le corresponde aceptar al Presidente de la República, sino a la Asamblea Nacional como ente nominador.



Vicuña, quien el viernes 6 de diciembre iba a cumplir 11 meses en el cargo desde que fuera nombrada segunda mandataria en lugar de Jorge Glas, manifestó este martes que había decidido presentar su renuncia porque “el país no merece esta inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción nacional”, dijo.



La Fiscalía abrió una indagación previa para investigar a María Alejandra Vicuña por depósitos efectuados por sus colaboradores cuando se desempeñaba como asambleísta. Según una denuncia, esos pagos se hacían a la cuenta bancaria particular de Vicuña supuestamente a cambio de una estabilidad laboral. La Vicepresidenta, sin embargo, ha negado esa acusación; admitió que hubo depósitos pero, según ella, como aportes de los militantes del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), organización cercana a Alianza País.