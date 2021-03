La Asamblea rechaza una propuesta para retomar sus sesiones presenciales

El Pleno de la Asamblea se negó este miércoles 25 de marzo del 2021 a debatir un proyecto de resolución para retomar sus sesiones presenciales que se suspendieron hace más de un año por la pandemia.

La propuesta fue presentada por Fernando Flores, asambleísta de Creo, pero solo logró 67 votos afirmativos, esto es, tres menos de los que se requería para que sea incorporada a discusión en el orden del día de la sesión 697 en modalidad virtual.



Flores proponía que las sesiones presenciales se retomaran de manera presencial, con medidas como separar a las curules con láminas de plástico y que los asambleístas solo acudan al Palacio Legislativo con un asesor.



“Estamos por terminar nuestro periodo legislativo, hay muchos temas pendientes, muchas cosas que no se han resuelto en la Asamblea y este mecanismo virtual, si bien es cierto ha permitido que el trabajo de la Asamblea continúe, se ha disminuido al Pleno de esta Asamblea el debate”, señaló.



Flores criticó que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) y los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aún no hayan tomado definiciones sobre el tema, a menos de dos meses de que termine el mandato.



“Vemos como desde el ámbito económico se ha pedido ya la apertura de discotecas, de sitios de tolerancia y se están buscando mecanismos para regresar a la normalidad, y la Asamblea no puede estar alejada de esas realidades, otros poderes del Estado están trabajando ya de manera presencial con las debidas medidas”, expresó.

De 121 asambleístas presentes en la sesión 697 mediante videoconferencia, cuatro votaron en contra de la moción de Flores, 46 se abstuvieron y 1 votó en blanco. Solo las bancadas de Creo, PSC e independientes votaron a favor, así como algunos de AP, otros se abstuvieron como el bloque de la Revolución Ciudadana.