Presidente de la Asamblea dice que se acogerán a rebaja de sueldo pero califica la medida de populista

El presidente de la Asamblea, César Litardo, se pronunció este lunes 13 de abril del 2020, sobre el planteamiento del Ejecutivo respecto a la reducción del 50% de los sueldos para sus autoridades. Litardo mencionó que el Legislativo se acogería a esa propuesta. Sin embargo la calificó de populista.

El pronunciamiento ocurrió en una entrevista en la cadena Ecuavisa. Señaló que “la Constitución establece que todas las funciones son independientes”.



“Me parece que es una acción que sigue siendo política. Es lo que la gente quiere escuchar, tal vez un toque populista”, señaló el presidente de la Asamblea.



Señaló que el Legislativo ya ha venido trabajando en esa acción. Litardo anunció que la tare de este lunes, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) tratará un plan de austeridad de esa función del Estado.



Se plan no solo tendría que ver con los sueldos sino con “otros temas más”, indicó Litardo.



Sin embargo, el principal del Legislativo manifestó que no se puede llevar el debate de las soluciones integrales hacia una acción en contra de la Asamblea. “Eso me parece impresentable”, señaló.



Litardo señaló que la Asamblea se acogerá a ese pedido. Pero irán más allá. Por ejemplo en los gastos que hace el Legislativo. Para el principal de la Asamblea, el tema de sueldos, por sí solo no soluciona el actual problema económico del país.



El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la tarde del domingo 12 de abril del 2020 en su cuenta de Twitter: “He dispuesto reducir el 50% del ingreso mensual a Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, Gob. Seccionales, en especial la Asamblea”.



Hasta el momento no se conoce cuál sería el mecanismo para dicha reducción. La última vez que se produjo una reducción del salario para el nivel jerárquico superior del Ejecutivo fue en diciembre del 2018. Para eso fue necesario un Decreto del Presidente.