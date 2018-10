Asambleístas de Creo y PSC saludan la expulsión de Embajadora de Venezuela; correístas ponen reparos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La decisión del Gobierno de Ecuador de expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado, generó este jueves 18 de octubre del 2018 criterios divididos en la Asamblea Nacional. Por un lado, legisladores de organizaciones políticas como CREO y el Partido Social Cristiano (PSC) respaldaron la medida, personas cercanas a Alianza País y asambleístas correístas evidenciaron discrepancias.

La mañana de este jueves 18, la Cancillería informó en un comunicado que “frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el Ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, en contra del Primer Mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno Garcés, el Gobierno Nacional ha resuelto expulsar de nuestro país a la Embajadora de Venezuela en Ecuador”.



El miércoles 17 de octubre, Jorge Rodrígiez, ministro del régimen de Nicolás Maduro, dijo que Moreno mintió en el podio de la ONU durante su discurso el 25 de septiembre pasado, sobre la migración venezolana a Ecuador, también acusó a la Cancillería ecuatoriana de “inflar las cifras”.



La legisladora Jeannine Cruz, de Creo, señaló, en apoyo a la medida, que “el chavismo convirtió la bonanza venezolana en una tragedia compuesta de hambre, saqueos, insalubridad y miseria. Expulsó a más de 4 millones de compatriotas. El narcogobierno llenó de violencia sus calles”.

El chavismo convirtió la bonanza venezolana en una tragedia compuesta de hambre, saqueos, insalubridad y miseria.



Expulsó a más de 4M de compatriotas. El narcogobierno llenó de violencia sus calles.



¿Y así insultan a un país acogiente de sus migrantes?

https://t.co/vIOhnfNGLz — Jeannine Cruz (@Jeanninecruzz) 18 de octubre de 2018



De su lado, Paola Vintimilla, del PSC, refirió que la expulsión de la Embajadora de Venezuela en Ecuador “es otro paso que nos aleja de las políticas autoritarias que atentan contra los DD.HH. en Venezuela. Apoyamos al presidente Lenin, sin embargo esperamos más acciones que liberen de la dictadura a nuestros hermanos venezolanos”.

La expulsión de la embajadora de Venezuela en Ecuador es otro paso que nos aleja de las políticas autoritarias que atentan contra los DDHH en Venezuela. Apoyamos al presidente Lenin, sin embargo esperamos más acciones que liberen de la dictadura a nuestros hermanos venezolanos pic.twitter.com/RRGg8Q50ip — Paola Vintimilla (@PaolaVintimilla) 18 de octubre de 2018



La legisladora Cristina Reyes, de la misma bancada, expresó que la “expulsión de la Embajadora es necesaria, no suficiente. Ecuador debe retomar su larga tradición de defensa de los DD.HH. que abandonó durante el correísmo y sumarse a la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional”.



“Dejemos las medias tintas”, expresó el legislador Héctor Yépez (Creo), tras saludar la expulsión. “Lenín (Moreno) debe unirse a presidentes latinoamericanos para demandar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional”.

Dejemos las medias tintas: @Lenin debe unirse a presidentes latinoamericanos para demandar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. pic.twitter.com/4yl7rIHAgt — Héctor Yépez 🇪🇨 (@HectorYepezM) 18 de octubre de 2018



“Expulsar no era lo justo”, dijo la oficialista María Belén Marín. “Me parece que es algo exagerado, con una carta de llamada de atención y luego que pidan las disculpas respectivas era lo prudente”.



Así también se pronunció la socialista Silvia Salgado, quien catalogó de “grave” a lo sucedido. “Preocupa que se prioricen temas políticos que pueden tener razón o no, o justificación”, remarcó.



Salgado manifestó que no justifica que el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, haya denostado al presidente, Lenín Moreno, pero apuntó que “en el plano de la diplomacia hay relaciones muy tirantes entre los países”.

Los legisladores afines al expresidente Rafael Correa, con quien tiene afinidad el Gobierno de Nicolás Maduro, preparaban un comunicado.



Sin embargo, Juan Cárdenas, uno de ellos, expresó su desacuerdo con la decisión gubernamental. “Yo considero que esta acción es exagerada, desproporcionada, solo que detrás de ello haya una confabulación de la Alianza del Pacífico para hacerle el juego al imperialismo y lograr la invasión a Venezuela”.