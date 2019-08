La Asamblea arranca agosto de 2019 con falta de quórum y de consensos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los puestos del bloque de Alianza País (AP) semivacíos y el hecho de que no se registraran en el Pleno sus exaliados, que se identifican como de la Revolución Ciudadana, provocaron que se suspendiera el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), planteó que el segundo debate se lo haga por libros, debido a las discrepancias en temas como el aborto no punible en casos de violación y la despenalización de uso del cannabis para tratamiento terapéutico.



Sin embargo, la propuesta de Peña no pudo ser aprobada, pues cuando la elevó a votación, solo se registraron 55 asambleístas en el hemiciclo (de los 70 que se necesita para el quórum).



Alrededor de Peña, quien se encarga de la coordinación del bloque de AP, apenas había ocho de los 40 asambleístas del bloque. Tampoco estaban completas las curules de Creo y de otros partidos.



“Este es un problema no solamente de nuestra bancada, sino de todas las bancadas que, a veces, no participamos en los plenos o nos vamos antes, sobre todo los jueves, por los temas de provincias”, sostuvo Peña.



El coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Cucalón, calificó de “intolerable” a lo sucedido. “Después se preguntan por qué la ciudadanía desconfía, cada vez más, del Parlamento”, dijo.



En cambio, el grupo de la Revolución Ciudadana, los asambleístas Mauricio Proaño y Soledad Buendía, defendieron la decisión de su bancada de no haberse registrado para votar en la moción de Peña ni tampoco en la resolución con la que el Pleno autorizó una prórroga para que la Comisión de Fiscalización investigue el caso Arroz Verde.



“Que el presidente Litardo gobierne con su mayoría y esa mayoría gobiernista le de los votos”, expresó Buendía, quien se negó a dar mayores explicaciones a los periodistas.



De su lado, Proaño sostuvo que esto demuestra que la mayoría parlamentaria compuesta entre AP, Creo y dos facciones de asambleístas independientes “no ha estado bien pegada”.



Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, pidió que se apliquen sanciones. “Si no quieren trabajar no deberían ganar”, manifestó.



La discusión del COIP estaba programada para las 10:00 de hoy, luego de otra sesión que también fue suspendida por dos ocasiones, debido a la falta de consensos, para la aprobación del Código Orgánico de la Salud (COS). Fue la primera jornada del Pleno en este mes.