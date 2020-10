La Asamblea empezará pruebas para sesiones semipresenciales desde noviembre

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció este martes 20 de octubre de 2020 que a partir del próximo mes esta Función del Estado arrancará con algunas pruebas para retomar las actividades presenciales debido a la pandemia.

“A medida que se vaya regulando la situación del covid en Quito, sobre todo, hay que seguir regulando también el trabajo de manera presencial, así que empezaremos un reintegro de a poco del personal administrativo y ya evaluaremos también cómo se podría comenzar también los plenos de manera semipresencial”, dijo.



Litardo precisó que no todos los 137 legisladores dejarán la modalidad virtual para sus labores, debido a que tienen algún tipo de vulnerabilidad por la pandemia. Señaló que se seguirán los lineamientos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) sobre el aforo.



“Creo que se debería pensar en noviembre para iniciar algunas pruebas y de allí ir normalizando las actividades”, apuntó, en declaraciones a la prensa.



Sin embargo, apuntó que aún no puede anticipar si la nueva modalidad operará para el posible juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en cuyo caso la Comisión de Fiscalización prevé entregar un informe para el 5 de noviembre.



“No creo todavía que eso sea parte de un proceso que se pueda definir ahora, en este momento, me parece que la discusión debe ir más en términos integrales, hace una recuperación del trabajo presencial, pero ya veremos, ese es un tema puntual que analizaremos si entraría o no dentro de ese marco”, puntualizó.

Desde mediados de marzo pasado, tras la declaratoria de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, todas las sesiones del Parlamento se realizan mediante videoconferencias.