La Asamblea Nacional espera tres proyectos económicos

La Asamblea Nacional retorna de su vacancia legislativa, en medio de una crisis económica internacional que tiene efectos en el país. Se esperan definiciones de las bancadas para aprobar tres proyectos económicos: la reforma laboral, así como los cambios a los códigos Monetario y de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip). Estas dos últimas son requeridas hace un año por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El escenario para el debate de esos proyectos es complejo, no solo porque el Ejecutivo no cuenta con una mayoría, sino por el ambiente previo al inicio del proceso para las elecciones generales de 2021.



El vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), urgió ayer a Carondelet a remitir las propuestas, en vista de la situación económica que atraviesa el Ecuador por la caída del precio del petróleo, el aumento del riesgo país y las repercusiones del coronavirus en las exportaciones.



La oficialista Elizabeth Cabezas, vicepresidenta de AP, reconoció que el Ejecutivo aún no ha iniciado los contactos con el Parlamento para la discusión de los proyectos.



En noviembre pasado, la falta de votos en el Pleno derivó en el archivo tanto de las reformas al Código Monetario como al Coplafip, que fueron incluidas en la denominada Ley de Crecimiento Económico.

La Ley de Simplificación Tributaria fue promulgada en el Registro Oficial el 31 de diciembre pasado, sin incluir cambios en ambos cuerpos legales. A la Asamblea todavía no llega la nueva propuesta.



Según Donoso, estas reformas son urgentes para dotar de una mayor autonomía al Banco Central, mejorar el control a la deuda externa y disminuir la “capacidad discrecional” que tiene el Gobierno para el gasto público.



Si estos proyectos son enviados a la Asamblea deberán ser tramitados por la Comisión de Régimen Económico. Antes del receso, se decidió unificar seis propuestas de legisladores de Creo, el Partido Social Cristiano (PSC) y aliados de AP para avanzar en la reforma al Código Monetario, a la espera del proyecto del Ejecutivo.



“Esperamos el documento. Si se presenta como económico-urgente lo tramitaremos en los 30 días que la ley establece. Y si no, trataremos de hacerlo lo más rápido posible”, dijo ayer el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP).



Añadió que esta Función solicitará información sobre las acciones que se tomarán para enfrentar la crisis, y llamó a actuar “con responsabilidad”.



El socialcristiano Henry Cucalón manifestó que “bajo ningún concepto (se puede recurrir a) más castigos tributarios. En una economía ya golpeada sería el tiro de gracia”.



El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yépez (Creo), planteó alternativas como recortar el “gasto inútil” en bienes y servicios, renegociar la deuda y contratos petroleros. “Llevan tres años de retraso”, sostuvo.



En enero, Litardo dispuso a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que avance en el debate de las reformas al Código de Trabajo. Pero el ambiente es incierto.



En el último año el trabajo de esa mesa parlamentaria fue irregular, lo que no le permitió avanzar en las discusiones. Entre mayo y octubre no pudo sesionar por pugnas que obligaron a renunciar a María José Carrión (AP) a la Presidencia.



En lugar de Carrión, con los votos del correísmo y el PSC, asumió Karina Arteaga (AP). Sin embargo, tras el receso, ella deberá afrontar una investigación por supuesta gestión de cargos públicos.



Litardo manifestó que la próxima semana se definirá en el Pleno la conformación de una Comisión Multipartidista para que indague a Arteaga.



La titular de la Comisión de Trabajo aseveró que el proceso en su contra “es independiente, administrativo, que nada tiene que ver con el trabajo de la mesa”. Arteaga afirmó que tiene las pruebas para desvirtuar la denuncia presentada por Fabricio Villamar (ex Creo) y pidió que se respete el debido proceso.



Para lo que resta de este año, la Asamblea tiene una agenda de 21 leyes. De ellas, siete tienen que ver con empleo y productividad, como la Ley de Turismo y la de Pesca, que fue enviada al Ejecutivo para su veto.



Ayer, Litardo recibió a delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Ellos le solicitaron que dentro de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad) se incluya una transitoria para que se les conceda una prórroga para la entrega de los planes de ordenamiento territorial.



Hasta ayer no había convocatorias ni para el Pleno ni para las comisiones tras los 15 días de receso parlamentario.



En contexto

​

En casi tres años, la Asamblea ha enviado al Registro Oficial 43 leyes. La última fue la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que fue aprobada en febrero pasado, antes de la vacancia. Para este año se definió como prioritarias a 21 normas, siete en materia de empleo y productividad.