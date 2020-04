Asamblea aplicará plan de ahorro de USD 1,5 millones por covid-19

LEA TAMBIÉN

La Asamblea prevé ahorrar este año USD 1,5 millones con la aplicación de ocho medidas de austeridad frente a la crisis derivada de la pandemia del covid-19, según una resolución aprobada la noche de este 31 de marzo del 2020 por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).

El monto equivale al 0,8% del presupuesto asignado para este año a esta Función del Estado, pero sus autoridades indicaron que los gastos continuarán en revisión.



El plan aprobado por el CAL incluye reducción de trámites físicos, costos de mantenimiento, comunicación e insumos como papel o servicios de cafetería.



Además, el Parlamento seguirá con la modalidad de sesiones virtuales del Pleno y de las comisiones, que se implementó desde mediados de marzo por la emergencia sanitaria.



Según Ana Belén Marín, integrante del CAL, la idea es que por lo menos dos veces al mes se hagan plenos virtuales, lo que permitirá generar un ahorro de USD 346 000.



Con ello se pretende, a su vez, ahorrar los costos en los viajes de los asambleístas hasta la sede de la Asamblea. El vicepresidente, Patricio Donoso (Creo), comentó que el 92% no vive en Quito.



Si bien no hubo una revisión de sueldos o viáticos, como se lo hizo a inicios de 2019 por la crisis económica, Marín y Donoso comentaron que muchos asambleístas donaron más del 15% de sus remuneraciones de marzo.



"El propósito es que estos recursos se entreguen, a través de 23 200 kits con alimentos, de forma prioritaria a los territorios más afectados", informó un comunicado del Parlamento, al tiempo de señalar que "se prevé entregar una nueva ayuda económica".



Marín anunció que el trabajo de las comisiones también será evaluado. "No vamos a despedir a nadie, la gente va a mantenerse en su lugar de trabajo y a partir de mayo vamos a hacer una evaluación y allí se va a optimizar el personal", acotó.



El CAL también dispuso la eliminación de las tarjetas VIP para transporte aéreo de los asambleístas. Así, no tendrán un trato diferenciado para embarcarse en los aviones.



Por disposición del presidente César Litardo (AP), los viajes internacionales de los asambleístas fueron suspendidos desde hace un mes, cuando el coronavirus se convirtió en una pandemia.



"La Asamblea está haciendo su mejor esfuerzo, coadyuvando con el poder público para enfrentar esta seria crisis", apuntó Donoso.



Para este año, la Asamblea maneja un presupuesto de USD 53, 6 millones, un 8,6% más en relación al que tuvo en 2019.



Según Marín, dicho incremento responde a la adecuación de oficinas para los asambleístas en la antigua sede del Ministerio de Finanzas en Quito, lo que permitirá, a través de un comodato, otro ahorro en los gastos de arriendo y mantenimiento de dos edificios que actualmente ocupan.