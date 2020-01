La Asamblea Nacional regresa a sesionar sin una agenda definida

LEA TAMBIÉN

La Asamblea retomará actividades esta semana, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entre los temas que no se han resuelto está la definición de prioridades para el 2020, en momentos en que los partidos ya se preparan para las próximas elecciones.

Desde el 18 de diciembre pasado hasta este 6 de enero del 2020, el Pleno solo sesionó por una ocasión, a pesar de que están acumulados 46 proyectos para conocimiento y resolución.



Uno de ellos tiene que ver con la votación del Código Orgánico de la Salud (COS), que el año pasado se suspendió en por lo menos tres ocasiones por la falta de acuerdos en temas, como la atención en casos de violencia obstétrica o la integración del nuevo sistema nacional de salud.

El proyecto lleva en debate seis años. Su aprobación debía ocurrir hasta diciembre pasado, según la agenda parlamentaria que presentó en julio pasado César Litardo (AP), dos meses después de asumir la Presidencia de la Asamblea.

Otra tarea aplazada es el segundo debate de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El primer vicepresidente, César Solórzano (PSP-BIN), cree que esta es clave para corregir algunas deficiencias en el Parlamento.



Litardo, sin embargo, sostuvo que una de las primeras reuniones este año será para la aprobación de la Ley de Emprendimiento en el Pleno. Para las demás no hay un cronograma definido. Tampoco, para la resolución con la que el Pleno debe enviar al archivo el proyecto de Ley para el Registro de Violadores de Niños y Adolescentes (Reevas), que fue catalogado de inconstitucional por la Corte Constitucional (CC).



La última vez que sesionó el Pleno fue el 30 de diciembre para aprobar una resolución con la que, con 61 votos, ordenó la publicación inmediata de la Ley de Simplificación Tributaria en el Registro Oficial.



A la sorpresiva sesión solo acudieron 72 de los 137 parlamentarios. Los 16 del bloque del Partido Social Cristiano y 29 del correísmo no llegaron, por las discrepancias con el trámite de dicho proyecto.



En la última quincena, las comisiones no han sesionado. Una de las primeras en reactivarse será la Comisión de Fiscalización, que sesionará mañana para iniciar con el trámite del pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, por el supuesto incumplimiento de funciones.

La solicitud fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 10 de diciembre pasado, pero fue notificada a la Comisión casi un mes después: el 2 de enero último. Según Litardo, esto se lo hizo para que las pasadas festividades no interfieran en el cronograma.



La propia Atamaint espera que su caso se resuelva antes de febrero, cuando el CNE planea arrancar oficialmente con la organización de las elecciones presidenciales del 2021.



Tanto Solórzano como Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea e integrante de Creo, aseguran que la coalición parlamentaria con Alianza País (AP) se mantiene sólida hasta ahora.

Solórzano, no obstante, pronostica un año complejo debido a la época preelectoral. “Muchos en este momento ya ven por intereses partidistas”.