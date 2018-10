Asamblea no puede mocionar candidatos para la Judicatura por falta de consenso

LEA TAMBIÉN

Con 44 votos afirmativos, 29 negativos y 44 abstenciones, la Asamblea Nacional negó el envío de la terna de candidatos para la integración del nuevo Consejo de la Judicatura (CJ) al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. La moción del oficialismo no tuvo el apoyo de todos los bloques.

La Asamblea, al igual que la Presidencia de la República, la Corte Nacional, la Fiscalía y la Defensoría Pública, debe enviar tres candidatos para el CJ definitivo.



Ana Belén Marín mocionó a Fausto Murillo, Elsi Celi y Myriam Noboa para que el Pleno los apruebe como los postulantes de la Función Legislativa. Pero esa terna no pasó.



La legisladora Lourdes Cuesta (Creo) indicó que en la lista de candidatos que se había distribuido, en un inicio entre los 137 asambleístas, no estaba el nombre de Elsi Celi sino el de Sandra Morejón y ante ese cambio no podían apoyar la lista.

Esto ocurrió en la sesión del Pleno de la Asamblea de la tarde de este miércoles, 10 de octubre de 2018. La presidenta Elizabeth Cabezas resolvió suspender la sesión y reinstalarla en 30 minutos para reconsiderar esa votación ya que mañana concluye el plazo para la presentación de los candidatos para el CJ.