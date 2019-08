Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reducir recargos para usuarios de tarjetas de crédito

LEA TAMBIÉN

En aras de responder a las actuales exigencias del sistema financiero, los diputados de la república de El Salvador aprobaron el jueves 15 de agosto del 2019 un pliego de reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito relacionadas con la eliminación de cobros excesivos y la seguridad de los usuarios de dicho producto financiero.

Las reformas se aprobaron con 71 votos de los legisladores salvadoreños.



En cuanto a la seguridad, la reforma manda que cuando un usuario de tarjeta de crédito realice compras o retiro de efectivo, se envíe una alerta obligatoria al usuario de tales operaciones, debiendo proporcionar al menos una opción gratuita para ello y esta se debe realizar vía correo electrónico o mensaje.



Otra de las reformas es que el cliente contará con un “seguro de contrato”, que deberá cubrir todas las obligaciones y los daños ocasionados al tarjetahabiente en hechos como el robo, sustracción, pérdida, fraude o cobertura total en caso de fallecimiento u otros que estime convenientes de acuerdo a la cobertura contratada.



Además, que cuando el usuario cancele el saldo pendiente adeudado o decida cancelar su tarjeta, es obligación del banco entregar una copia física y electrónica, a más tardar en 24 horas después del finiquito. Así como los documentos suscritos por el cliente a más tardar en los 5 días hábiles siguientes y estos serán extendidos de forma gratuita.



En el caso de cobro por mora, se aprobó que cuando se cobre el recargo por incumplimiento de pago, el mismo se cobrará únicamente si el monto de capital de la cuota en mora es igual o mayor a cinco dólares, el cobro será por monto de capital de la cuota y no sobre el monto de la cuota en mora y de esta manera se evita el cobro de “interés sobre interés”, por mora.



¿Qué quiere decir esto? El artículo 20 de la Ley decía antes que cuando se cobre un recargo por incumplimiento de pago, éste se cobrará “únicamente si el monto de la cuota en mora es igual o mayor a cinco dólares”. Esto generaba un doble cobro de intereses pues la cuota en mora ya tenía un cobro de intereses.



Con la reforma, al definir que será por “monto de capital de la cuota” y no sobre “monto de la cuota en mora” se deja claro que ya no te cobrarán intereses sobre intereses.



Lo que se logró también es que en caso del recargo por mora no podrá “capitalizarse o cargarse”.



El pliego de reformas establece además que, cuando el usuario realice compras para pago en cuotas, cuando se cobre el interés por mora este cobro debe ser sobre la cuota total no pagada, en vez de aplicarlo sobre el saldo de capital en mora.



Queda pendiente en el pleno la discusión de la eliminación de la membresía de tarjetas de crédito, que según algunos parlamentarios esta se traduce en algunos beneficios para los clientes como poder usarla en el extranjero, goce de servicios como renta de vehículos a más bajo costo, ofertas en ciertos establecimientos y otros.



La ley entrará en vigencia en 30 días luego de su aprobación.



Diputados ven ventajas en reformas aprobadas



Los legisladores reaccionaron luego de la aprobación de las reformas a la ley de tarjetas de crédito. Francisco Merino, presidente de la Comisión Financiera, mencionó que el sistema de tarjetas de crédito se mueve de la mano con la innovación electrónica y es un mercado creciente en el país. “Este pliego de reformas hará crecer la oferta de empresas emisoras y coemisoras de tarjetas de crédito en el país”, destacó Merino.



Mientras que Margarita López, diputada del FMLN, destacó que las reformas se dieron de manera consulta con la Secretaría del Consumidor y de la Superintendencias del Sistema Financiero. “Estamos garantizando nuevos derechos para los tarjetahabientes, por ejemplo, en el tema de seguridad cada vez que el cliente haga una compra o retiro, este sea notificado”, mencionó la diputada.



Por su parte, la diputada de Arena Felissa Cristales destacó la labor de la Secretaría del Consumidor en la elaboración de las reformas. “La medida va a mejorar el bolsillo de las personas que por A o B motivo caen en mora, ahora el recargo sobre mora, será tratado como un interés y no excederá el 5 % del saldo en mora”, destacó Cristales.



Hasta octubre de 2018, los salvadoreños manejaban un total de 793,141 tarjetas de crédito en las que acumulan una deuda de USD 1,078 millones, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero.



Solo entre enero de 2017 y octubre 2018 las entidades financieras habían emitido 69,218 nuevas tarjetas, lo que representa un aumento del 8.7% en ese periodo.