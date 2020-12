La nueva Asamblea será la última con 137 legisladores

A 10 días del inicio oficial de la campaña electoral, se intensifica el cabildeo de los candidatos que buscan conformar la próxima Asamblea Nacional, que cumplirá entre el 2021 y 2025, su último período integrado por 137 legisladores.

Esto se debe a que en las elecciones del 2025 los ecuatorianos votarán por una legislatura con una nueva conformación.



Hay dos escenarios para ello: el primero estima menos asambleístas, debido a una reforma a la Constitución y que ya se discute en el actual Legislativo; el otro, en cambio, no prevé cambios en la Carta Magna, pero sí más curules por la actualización poblacional del censo que se efectuará en noviembre del próximo año.



El primer escenario tomó forma tras la aprobación de un informe no vinculante para segundo debate, en la Comisión de Enmiendas.

​

De acuerdo con el legislador César Rohón, del PSC, se incluyó una reforma a la integración del Parlamento, para reducir el número de legisladores que la conforman.



Según la Constitución, actualmente el Legislativo lo integran 15 asambleístas nacionales, dos asambleístas elegidos por cada provincia o circunscripción, y uno más por cada 200 000 habitantes o fracción que supere los 150 000, de acuerdo con el último censo nacional de población.



La nueva propuesta es que haya 15 legisladores nacionales, dos asambleístas elegidos por cada provincia o circunscripción y uno más por cada

300 000 habitantes o fracción que supere los 250 000, de acuerdo con el último censo nacional de población.



De aprobarse esta modificación, según una estimación de la Universidad Internacional del Ecuador, en el 2025 los ecuatorianos elegirán 118 asambleístas, si se cumple una proyección poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el 2021.



La asambleísta Wilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Enmiendas, afirmó que la Asamblea tiene hasta marzo próximo para aprobar el informe en segundo debate. Sin embargo, cree que podría ser tratado y aprobado a mediados de enero.



No obstante, ello no garantiza su vigencia inmediata, pues de recibir luz verde en el Pleno, deberá ser sometido a votación popular en un referéndum, acotó Andrade.



Esa propuesta de reforma constitucional fue planteada originalmente por el Comité por la Institucionalización Democrática, e incluía la transformación de la Asamblea en un organismo bicameral. Sin embargo, ese tema fue excluido del informe para el Pleno.



Ese hecho generó el rechazo de quienes conforman ese organismo. Hernán Pérez Loose, miembro del Comité, aseguró que la Asamblea no tiene facultad “para mutilar un proyecto” de iniciativa ciudadana.



Agregó que acudirán a la Corte Constitucional para defender la voluntad de las más de 300 000 personas que firmaron la propuesta de reforma parcial a la Carta Magna.



Pero si la intención de reducir el número de legisladores no es aprobada en referéndum, continuará la vigente forma de asignar los escaños.



En ese caso, los integrantes del Parlamento pasarían de 137 a 150, según la Universidad Internacional del Ecuador, basada en la proyección poblacional del INEC para el 2021.



Con ello, nueve provincias aumentarían el número de asambleístas: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay, Orellana, Tungurahua, Esmeraldas, Santa Elena, Morona Santiago.



La expresidenta del CNE, Nubia Villacís, explicó que previo a los comicios del 2025 el organismo electoral deberá pedir el registro poblacional actualizado al INEC.



“Se remite el último censo, el CNE tiene la obligación ese momento de recalcular todas las autoridades del país”.



Santiago González, gerente del proyecto Censo, en el INEC, aseguró que avanzan los preparativos y se desarrolla una actualización cartográfica que tiene un avance del 84%. “Se suspendió el pasado 12 de diciembre y se retomará en febrero del 2021 hasta junio”.



Esto constituye un conteo rápido de personas y sirve para afinar temas logísticos y requerimientos.

El VIII censo de población y VII de vivienda estaba previsto para noviembre del 2020, pero fue aplazado como consecuencia de la crisis nacional provocada por el coronavirus.