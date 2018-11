Asamblea no decidirá inmediatamente sobre inmunidad de Sofía Espín, y analiza diferir proceso disciplinario

LEA TAMBIÉN

La Asamblea tiene 30 días de plazo para atender el pedido realizado esta víspera por el juez nacional, Iván Saquicela, para que se levante la inmunidad parlamentaria a Sofía Espín, de la bancada correísta.

Elizabeth Cabezas, presidenta de esta Función del Estado, comentó esta tarde que ese requerimiento será atendido "a la brevedad posible", aunque matizó que esto no significa "necesariamente de inmediato".



Espín afronta una investigación judicial por el presunto delito de tráfico de influencias, tras su visita a una testigo protegida del caso del secuestro del político Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa.



De forma paralela al requerimiento del juez, Cabezas manifestó que avanzará el proceso disciplinario que afronta la legisladora al interior de la Asamblea.



Para mañana se tenía previsto que el informe de una Comisión Multipartidista que recomienda la destitución de Espín por incompatibilidad de funciones relacionada a la visita que ella catalogó de humanitaria.



Sin embargo, esta tarde el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) analizará suspender el tratamiento del caso, debido a que la parlamentaria no se encuentra en el país y así no puede ejercer su derecho a la defensa.



Cabezas comentó que en días pasados Espín principalizó a su legislador alterno para que asista a las sesiones de las comisiones y del Pleno, sin explicar los motivos.



Apuntó que ha solicitado un informe a la Cancillería sobre la misión que estaría cumpliendo la legisladora en el exterior para tener certezas.



Durante la sesión del CAL de esta tarde, también se analizará un informe de la procuraduría interna de la Asamblea sobre el número de votos que se requieren para destituir a un legislador frente a un vacío legal.



Mientras, en la convocatoria del Pleno para las 16:00 de este jueves también consta el tratamiento del informe de otra Comisión que recomienda la destitución de la oficialista Norma Vallejo, quien afronta denuncias de cobros indebidos a sus asesores.

La presidenta de la Asamblea subrayó que no conoce a lo que se refiere su compañera de bancada cuando habla de que se negoció su cabeza para salvar otras.