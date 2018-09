Asamblea: el informe final sobre el caso Gabela estará listo el 12 de octubre

LEA TAMBIÉN

La Comisión legislativa que recopilaba documentación por la muerte del exjefe de la FAE Jorge Gabela suspendió la lectura del informe este mañana del jueves 6 de septiembre del 2018. Los asambleístas que conforman esta Comisión tuvieron que pasar al pleno de la Asamblea y suspender la cesión hasta nuevo aviso.

Hoy se dio lectura a un primer borrador, el mismo que dará paso a un informe preliminar. Así lo recordó César Rhon, asambleísta. “El informe final saldrá el 12 de octubre”. Según el funcionario, la lectura que se dio fue un avance del trabajo realizado.



Además sirvió para que las comparecencias, los documentos y las contradicciones queden registradas. Rhon dijo que Rafael Correa sí conoció el informe del Comité Interinstitucional que investigó la muerte del general de la FAE.



Para la asambleísta Marcela Aguiñaga, esta Comisión no puede establecer responsabilidades. La legisladora asegura que en esa instancia solo se pueden entregar observaciones. “Es un informe que debe ser riguroso, no puede tener adjetividades o subjetividades. Si está plagado de esto no va a servir para que la justicia pueda tomar el informe como un elemento para investigar”.



Para Jeannine Cruz, se deben hacer cambios profundos a este informe preliminar. “Aquí no hablamos de que sea un fraude procesal, el hecho de que no se pueda dar los documentos originales a la justicia para las investigaciones se está dañando la investigación”. A Cruz le llama la atención que en el 2015 se “manipuló información” y se dijo que solo se entregaron dos informes.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, cree que la clave de este informe preliminar es la constatación de la existencia y la pérdida de un tercer producto. “Se ha hecho una petición para que militares se acerquen a declarar. Yo espero que antes de la pérdida del producto, se hable del asesinato del general”.

Los militares aún no han sido notificados, pero según Ochoa deberán comparecer lo más pronto.