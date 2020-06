Mesa de Régimen Económico aprueba el informe no vinculante sobre veto parcial a la Ley de Finanzas Públicas

LEA TAMBIÉN

Alrededor de las 22:00 del martes 23 de junio del 2020, la Comisión de Régimen Económico votó el informe no vinculante del veto presidencial a la Ley de Finanzas Públicas. Ahora el Pleno de la Asamblea debe discutir y pronunciarse sobre las 16 objeciones del Ejecutivo.

Al iniciar la sesión, la asambleísta Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza, mocionó para que la mesa legislativa se allane a 15 observaciones del veto. Mientras tanto, planteó la ratificación de la ley aprobada por la Asamblea y no acoger el plan de 12 años para la reducción de la deuda pública que proponía el Ejecutivo.



La moción obtuvo 7 votos a favor y 5 en contra, hubo una ausencia. Y aunque el informe no vinculante fue aprobado por la mayoría, algunos legisladores manifestaron que pese a no estar de acuerdo con la moción dieron su voto a favor, con el único propósito de que el documento sea debatido en el Pleno.



Es el caso de Gabriela Larreátegui (SUMA), quien cuestionó que no existe coherencia con la intención de no allanarse al veto en lo referente a poner límites a la reducción del endeudamiento público. Además, criticó el manejo que ha tenido la Comisión para elaborar el informe.



Asambleístas de CREO, Luis Pachala y Patricio Donoso, también dieron su voto afirmativo, al igual que los oficialistas Juan Carlos Yar y Pinuccia Colamarco. César Solórzano (PSP) y Franco Romero (BADI) también respaldaron la moción.



Los que se opusieron fueron los correístas Hermuy Calle, Esteban Melo y Lira Villalba, así como el socialcristiano Vicente Almeyda y la oficialista Ana Belén Marín.



Según ellos, no se cumplieron los procedimientos respectivos para la votación del informe de la Comisión y que no hubo un análisis de la moción de Colamarco.



El pasado sábado, 20 de junio del 2020, la Comisión de Régimen Económico no obtuvo los votos para aprobar una moción presentada por Luis Pachala.