Asamblea sesiona en Guayaquil con diferencias por selección de la comisión que designará a la Corte Constitucional

La Asamblea Nacional trasladó su Pleno 540 a Guayaquil. En el marco de los 198 años de Independencia de la urbe porteña, el Legislativo abrió la jornada, pasadas las 11:30, en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo del Malecón Simón Bolívar.

En la sesión están previstos los saludos de la primera vicepresidenta del organismo, Viviana Bonilla, y de la presidenta, Elizabeth Cabezas. También se entregará el acuerdo y la condecoración ‘Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito cultural’ a la historiadora guayaquileña Jenny Estrada.



Mientras, al doctor Francisco Huerta Montalvo se le entregará el acuerdo y condecoración ‘Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito social y político’.



En la jornada, además, está prevista la entrega de la resolución mediante el cual el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica el proyecto de Ley para la creación de la Universidad del Río.



Uno de los puntos en la orden del día que genera alto interés es la designación de los delegados para integrar la Comisión Calificadora que seleccionará a los miembros de la primera Corte Constitucional (CC), a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs).



El legislador oficialista William Garzón señaló, a su llegada al sitio, que hay varios juristas que están en la lista sin adelantar nombres. "Son de buena trayectoria y que conocen el ámbito jurídico". Su coideario Daniel Mendoza adelantó el nombre de Vanessa Aguirre que tiene experiencia en las cortes.



De su parte, Esteban Melo, afirmó que los 30 legisladores de la Revolución Ciudadana no votarán por la designación. Calificó al tema como un "absurdo" porque el Cpccs se "extralimitó al evaluar a los jueces del CC. "Nosotros no podemos participar de un acto el cual está violando la propia Constitución", dijo.



En cambio, Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, dijo que conoció los tres nombres pero dijo que pedirá que se permita analizar nuevos cuadros porque considera que la actual lista no cumple los requisitos necesarios. "Son personas que no han tenido una mayor trayectoria y más bien un poco alejados del ámbito de Derecho. Voy a pedir que analicen nombres".



Actualmente no hay jueces constitucionales. La CC está en vacancia tras el cese de los nueve exmagistrados, por decisión del propio Consejo de Participación transitorio. Pero sus integrantes creen que sí tienen el tiempo suficiente para nombrar a los nuevos jueces.



En el periodo de vacancia se dispuso que todas las acciones, demandas, peticiones, serán “receptadas y remitidas sin obstáculo”; y que “plazos, términos y consecuencias jurídicas y demás competencias de la Corte están suspendidas hasta la posesión de los nuevos magistrados”.



La oficina de atención ciudadana sigue receptando las demandas y pedidos, pero no se tramitarán hasta que se posesione a las nuevas autoridades.



El informe de evaluación del Cpccs transitorio detalla que entre el 2012 y julio del 2018 se receptaron 25 840 procesos. Solo 15 326 fueron sustanciados en la Sala de Admisión.