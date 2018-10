Asamblea llama a funcionarios de Gobierno por fuga de Alvarado, tras agitado debate

LEA TAMBIÉN

Entre cruces verbales entre partidos de oposición, Alianza PAIS y los legisladores afines al expresidente, Rafael Correa, la Asamblea aprobó hoy, martes 23 de octubre del 2018, una resolución sobre la huida del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado.

La legisladora Mae Montaño (exCREO) describió como "una mañana cargada de veneno" a lo que se vivió en la sala de sesiones del Parlamento.



Los discursos más encendidos provinieron de Marcela Aguiñaga (exAP) y Cristina Reyes del Partido Social Cristiano (PSC).



"Una vez más hemos sido burlados por el correísmo y sus secuaces. Este escape de El Chapo Guzmán criollo indigna y genera muchas interrogantes y temores porque podría ser consecuencia de la tibieza de las autoridades del actual Gobierno e incluso de la posible complicidad de algunos de sus funcionarios", expresó Reyes.

Eso fue rechazado por Aguiñaga, quien llamó a respetar el debido proceso. Ella se declaró como orgullosa de haber sido parte del Gobierno Correa, durante cinco años como ministra.



"Quiero decirles a esos legisladores que hoy se rasgan las vestiduras hablando de capos, de no se qué, pero si vienen de la 'Escuela del escuadrón de la muerte'! ¿o se han olvidado?", enfatizó Aguiñaga.



Además, la legisladora correísta retó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, a quien le pidió que "reaccione" en defensa de la institucionalidad de esta Función del Estado, ante decisiones del Ejecutivo como haber vetado un proyecto de Ley Anticorrupción.



Cabezas dejó el estrado que ocupa como primera autoridad del Parlamento y se fue a su curul. Desde allí le replicó: "señora Aguiñaga, usted no me va a enseñar cómo yo tengo que representar a la Asamblea ni cómo yo tengo que reaccionar".



"Que no lo haga de manera pública, que no lo haga con escándalos, gritando y haciendo show, no significa que yo no haga respetar esta dignidad y esta institucionalidad", enfatizó.



A su vez, María José Carrión (AP) le increpó a Aguiñaga por no haber actuado frente a un informe que presentó Liliana Guzmán, exviceministra de Rehabilitación Social, en septiembre pasado ante la Comisión de Justicia que ella preside.

"Llama la atención que la Comisión de Justicia haya recibido observaciones sobre el funcionamiento de los grilletes y no haya hecho ni siquiera una resolución al respecto", puntualizó Carrión.



Desde el bloque de CREO, Homero Castanier y Roberto Gómez exhortaron al Ejecutivo a que destituya a todos los funcionarios cuestionados por el control que debían ejercer sobre el grillete electrónico que tenía Alvarado antes de dar a conocer sobre su huida del país. "Aquí hubo complicidad", dijo Castanier.



Después de cerrar el debate, la Asamblea aprobó por unanimidad de los 113 legisladores presentes una resolución en la que convoca a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.

En estos términos:



Artículo 1.- Expresar la indignación y preocupación de la Asamblea Nacional ante el hecho público en el que el ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado, Exsecretario de Comunicación ha burlado la seguridades del dispositivo de vigilancia electrónico que le fuera colocado como medida alternativa a la prisión preventiva dentro del proceso por presunto delito de peculado que se investiga en su contra.



Artículo 2.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de las siguientes autoridades: Dr. Paul Pérez Reina, Fiscal General del Estado (e); Abg. María Paula Romo, Ministra del Interior; Dr. Paúl Granda, Ministro de Justicia y Derechos Humanos (e); Dra. Rosana Alvarado, Exministra de Justicia y Derechos Humanos; General Nelson Villegas, Comandante General de la Policía Nacional; Lic. Andrés Michelena, Secretario Nacional de Comunicación; Ing. Rubén Robayo Araque, Director General Encargado del Servicio Integrado de Seguridad SIS ECU911 (e) y al Crnel. (P) Jorge Patricio Costa Palacios, Director General del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), para que expliquen todas las acciones u omisiones que dentro de sus competencias han realizado dentro del caso del ahora prófugo de la Justicia, Fernando Alvarado Espinel.



Artículo 3.- Solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, de la Exministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora Ledy Zúñiga para que se refiera en forma documentada al proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica así como respecto a su efectividad.

Artículo 4.- La Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político realizará la investigación y recibirá las comparecencias a fin de determinar las inobservancias en el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica, así como respecto al monitoreo de las personas a las que se les haya dispuesto esta medida cautelar y a las empresas prestadoras del servicio.



Artículo 5.- Cada bancada podrá realizar una sola pregunta que deberá ser presentada por escrito a la Secretaría General, indicando a quien va dirigida.



Artículo 6.- Los comparecientes serán recibidos por el Pleno de la Asamblea Nacional el jueves 25 de octubre de 2018, para lo cual la Secretaría General se encargará de enviar la respectiva convocatoria.