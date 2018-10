Hay discrepancias en la Asamblea sobre expulsión de Embajadora de Venezuela

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La decisión del Gobierno de expulsar a la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado, generó este jueves 18 de octubre del 2018, criterios divididos en la Asamblea Nacional.

Si bien legisladores de partidos de oposición como CREO y el Partido Social Cristiano respaldaron la medida, en Alianza País y sus aliados se evidenciaron discrepancias.



"Expulsar no era lo justo, me parece que es algo exagerado, con una carta de llamada de atención y luego que pidan las disculpas respectivas era lo prudente", dijo la oficialista María Belén Marín.



Así también se pronunció la socialista Silvia Salgado, quien catalogó de "grave" a lo sucedido. "Preocupa que se prioricen temas políticos que pueden tener razón o no, o justificación", remarcó.



Salgado manifestó que no justifica que el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, haya denostado al presidente, Lenín Moreno, pero apuntó que "en el plano de la diplomacia hay relaciones muy tirantes entre los países".



Los legisladores afines al expresidente, Rafael Correa, con quien tiene afinidad el Gobierno de Nicolás Maduro, prefirieron no hacer comentarios ante la prensa y preparaban un comunicado.



Sin embargo, Juan Cárdenas, uno de ellos, expresó su desacuerdo con la decisión gubernamental. "Yo considero que esta acción es exagerada, desproporcionada, solo que detrás de ello haya una confabulación de la Alianza del Pacífico para hacerle el juego al imperialismo y lograr la invasión a Venezuela", concluyó.