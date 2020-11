La asamblea Eurolat compartirá recetas para la recuperación tras la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta 150 diputados latinoamericanos y europeos se reúnen este miércoles y jueves (4 y 5 de noviembre del 2020) en una nueva sesión plenaria de la asamblea Eurolat, un encuentro en el que tratarán de compartir recetas para la recuperación social y económica, mientras Europa sigue sumida en la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

La sesión plenaria, que por primera vez se celebrará de forma telemática, se centrará en continuar trabajando las relaciones entre ambas regiones y en "construir un agenda conjunta" para esa recuperación, según dijo el copresidente de esta asamblea, el español Javi López.



El eurodiputado socialista señaló que se está negociando una resolución de urgencia en la que se ponga el acento en esa reconstrucción sanitaria y económica, con menciones especiales a la necesidad de políticas solidarias coordinadas en Europa, pero también a la difícil situación en Latinoamérica.



Este continente, alertó López, "corre el riesgo de que la pandemia acabe empujando de nuevo a la desnutrición a algunas capas de la población y a la pobreza a parte de las capas medias que se habían conseguido consolidar en los últimos años".



Más prevención cuando los datos mejoran



"Esta es una lucha a largo plazo", afirmó López preguntado por los mensajes que Europa, inmersa ya en la segunda ola de la pandemia, quiere transmitir a Latinoamérica. "La única forma es persistir en unas medidas que son las que están asegurando que se frene la explosión del virus".



Además de estas medidas que ya son un mantra para buena parte de la población mundial, como el uso de mascarilla, la higiene reforzada y el distanciamiento social, López aseguró que es clave transmitir que, "durante los momentos en los que las olas están bajando, es cuando las administraciones tienen que ser capaces de prepararse para lo que pueda venir en el futuro"



"Es decir: mejorar las atenciones sanitarias, especialmente las primarias, las capacidades de rastreo que se están demostrando claves y, al mismo tiempo, fortalecer las capacidades en materia de UCI y de atención a los enfermos. Cuando los datos mejoran, tienes que poder prepararte para un futuro en el que los datos es probable que empeoren", apuntó López.



Respecto a la gestión económica de la deuda, el diputado socialista explicó que uno de los aspectos que sus homólogos latinoamericanos tienen mucho interés en abordar es "los riesgos de que la actual crisis sanitaria se acabe convirtiendo en una crisis financiera e incluso de deuda soberana".



Por ello, consideró importante que desde Europa se inste al Fondo Monetario Internacional y a otras entidades a que acepten "una reestructuración o moratoria que permita diseñar a largo plazo una deuda que fuera digerible",



Además, López ve clave que en Latinoamérica se comience "una reflexión alrededor del margen de maniobra fiscal", ya que la presión tributaria en la mayoría de países latinoamericanos sigue siendo muy reducida.



"Deben hacer una reflexión sobre cómo se es capaz de recaudar más para gastar más y estimular fiscalmente, con el objetivo de no solo verter dinero público sobre la economía, sino utilizar esas inversiones para poder transformar las economías", manifestó.



Venezuela y las elecciones estadounidenses sobrevuelan el encuentro



Aunque no forma parte de la agenda de la sesión plenaria, centrada en la covid, López apuntó que la situación en Venezuela aparecerá seguramente en alguno de los debates porque se trata de un tema que "preocupa y ocupa" a latinoamericanos y a europeos.



"Estamos intentando tener una posición constructiva en una salida que debe ser negociada, pacífica, con un horizonte democrático y con garantías. Lamentablemente, las elecciones del 6 de diciembre no se producen bajo esta lógica de las garantías y la igualdad de competencia entre las diferentes candidaturas", advirtió.



El éxodo venezolano hacia muchos otros países de la región, como Colombia, Perú o Ecuador, es algo que preocupa a los diputados de estos países, agregó López, quien destacó que Europa persistirá "en el mensaje de que la única salida a la crisis venezolana es un acuerdo entre venezolanos que pase por garantías democráticas".



También estarán muy presentes las elecciones estadounidenses, ya que Europa espera el resultado que determine quién pasará los próximos cuatro años en la Casa Blanca y que afectará a las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo.



"La presidencia de (Donald) Trump ha significado socavar los cimientos del multilateralismo y la relación especialmente con sus aliados. En el caso de la Unión Europea, la presidencia Trump ha sido por primera vez una presidencia hostil a lo que la Unión Europea significaba y representaba en el mundo", recalcó Javi López.



Por tanto, recalcó, "no da lo mismo el resultado con una presidencia de (Joe) Biden que con una presidencia de Trump".



"Un cambio es bueno para las relaciones transatlánticas y al mismo tiempo yo creo que buena parte de los latinoamericanos, desde el respeto, también hacen esa reflexión", predijo López, que pidió a las instituciones europeas que "gane quien gane" continúen el camino hacia una política exterior y de defensa más autónoma.



"Nadie nos asegura que no vaya a haber nuevos Trump en el futuro", zanjó.