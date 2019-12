Asamblea resuelve enviar la reforma tributaria al Registro Oficial

LEA TAMBIÉN

Con 61 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este lunes 30 de diciembre del 2019 enviar la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria para su publicación inmediata en el Registro Oficial y su puesta en vigencia en Ecuador.

La decisión se dio con base a una moción presentada en el Pleno por el asambleísta oficialista José Serrano, quien enfatizó que al Parlamento no le correspondía someter nuevamente a votación las objeciones hechas por el Ejecutivo a este proyecto.



Serrano rechazó los criterios de algunos abogados, en el sentido de que al Parlamento le correspondía decidir sobre la objeción nueve –sobre el impuesto a los dividendos-, en el que no hubo los votos necesarios (91) en el hemiciclo para ratificarse, en la sesión 643 del pasado 17 de noviembre.



“Es necesario entender con objetividad la normativa constitucional y legal, sin agendas políticas de por medio, y sobre todo, sin darle cabida a ninguno de estos abogados que han aparecido a darnos lecciones de Derecho cuando sabemos que simplemente lo que están haciendo es facturando a varios grupos corporativos que también no les interesa que esta ley esté en vigencia para el año 2020”, manifestó.



Serrano, quien fue el único en intervenir en el Pleno, sostuvo que para este caso “no es aplicable” esperar los 30 días de plazo que estipula la Constitución para que un proyecto vaya al Registro Oficial por el Ministerio de la Ley, pues insistió en que la Asamblea ya debatió y resolvió sobre este texto.



Al momento de tomar esta decisión, en el hemiciclo solo un legislador votó en contra. También hubo 10 abstenciones. Mientras que los del bloque del Partido Social Cristiano (PSC) y del correísmo optaron por no acudir al Pleno.

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), clausuró la sesión 647, que se constituyó en la última de este 2019 y tomó menos de una hora. De hecho, las sesiones se habían suspendido el 18 de diciembre, pero ante las dudas jurídicas el titular del Legislativo llamó al Pleno para que adopte una postura.



En la sesión, además, fue posesionado René Zambrano, como prosecretario general encargado, en lugar de Jhon de Mora, quien renunció el 27 de diciembre pasado. El funcionario forma parte de la nómina de la Secretaría General de la Asamblea.



El texto señala:



La Asamblea Nacional en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales resuelve:



Artículo 1. Que en la sesión número 643 de fecha 17 de diciembre de 2019, el Pleno de la Asamblea conoció la objeción parcial remitida por el Presidente de la República en un solo debate como corresponde constitucionalmente, se allanó y ratificó, respectivamente, sobre las objeciones parciales. Y que, en relación con la objeción novena, sobre la disposición general quinta del proyecto de Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Tributaria no se contó con los votos suficientes para su ratificación, esta ha quedado aceptada por parte de la Asamblea Nacional conforme lo establece el ordenamiento jurídico vigente.



Artículo 2. Disponer al Secretario general temporal de la Asamblea Nacional la remisión de la Ley Orgánica de Progresividad y Simplificación Tributaria, aprobada por la Asamblea Nacional, para que se proceda a su promulgación inmediata en el Registro Oficial.