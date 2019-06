32 días pasaron para escoger a titulares de tres comisiones legislativas

LEA TAMBIÉN

El acuerdo entre Alianza País (AP), Creo y asambleístas independientes se salvó este martes 18 de junio del 2019 en el Pleno de la Asamblea para designar a las autoridades de las comisiones de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores.

Después de 32 días sin definiciones, en el hemiciclo legislativo se resolvió este complicado tema con 75 votos a favor, tres menos de los que hubo el 14 de mayo pasado, cuando la Asamblea fue reorganizada y César Litardo (AP) fue elegido presidente para lo que resta del período hasta el 2021.



Esta vez, Alexandra Yaguana y Diana Saltos, del bloque de AP y aliados, se abstuvieron. Esta última es alterna de José Serrano, extitular de la Legislatura. Carlos Bergman, otro de los integrantes del grupo, no acudió a la sesión.



También hubo 56 votos en contra, provenientes del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC). En total estuvieron 133 asambleístas en el Pleno. Solo faltaron Fabricio Villamar (Creo), Esteban Melo (exAP) y Tito Puanchir (PK), además de Bergman.



La resolución se dio con base en una moción presentada por Ana Belén Marín, coordinadora de AP, después de que estas comisiones no lograran cumplir el procedimiento en el plazo que tenían (ocho días).



En el caso de la Comisión de Trabajo, las oficialistas María José Carrión y Karina Arteaga fueron designadas para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, tal como fue acordado en el acuerdo legislativo que se gestó hace un mes.



Eso dejó fuera de la principal dignidad al socialcristiano Vicente Taiano, a quien siete de los 12 integrantes lo habían elegido el 16 de mayo pasado como su titular, pero una semana después fue anulado por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



El acuerdo de la mayoría parlamentaria tampoco tuvo cambios en la Comisión de Gobiernos Autónomos en donde Héctor Yépez (Creo) fue nombrado presidente y Wilma Andrade, quien forma parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), vicepresidenta.



Solo varió en la Comisión de Educación. Allí Jeannine Cruz (Creo) aceptó a que Jimmy Candell (BIN) asumiera la presidencia “en pro de la gobernabilidad”, según dijo, entre las felicitaciones de sus compañeros de bloque.



La oficialista Noralma Zambrano accedió a que Cruz se quedara con la vicepresidencia, después de continuas reu­niones de su bancada.



Antes de la resolución del tema, este martes en el Pleno, Litardo dio paso a un debate que no duró más de media hora y en el que intervino un asambleísta por cada bancada legislativa.



Taiano planteó una moción previa para que se revocara la decisión adoptada por el CAL el 26 de mayo pasado, que se ratificara su designación como titular de Educación y para que el tema de la elección de un vicepresidente regresara a manos de la comisión.



“Fundamentados en un espúreo, mediocre, informe jurídico avalado por el tinterillo que tenemos de asesor de la Asamblea Nacional llevan al CAL a cometer estos errores”, dijo.



Adujo que el CAL había confundido un acto de Gobierno con un acto administrativo, y señaló que esto supone “un precedente nefasto” para la Asamblea.



Su postura tuvo aplausos y respaldo desde el correísmo. Luis Molina, uno de ellos, pidió a Litardo que esa propuesta se sometiera a votación. Pero el Presidente recordó que la Ley le faculta a calificar las mociones en el Pleno y no dio paso.



Fausto Terán, uno de los asambleístas de AP, replicó que el problema se originó porque la designación de Taiano se dio con “ilegalidades”.



A su salida, Héctor Yépez llamó a “dar vuelta a la página” y María José Carrión manifestó que el Pleno ha cumplido con lo que la Ley dispone.



Sin embargo, Verónica Arias (ARE), afín al correísmo, advirtió que “difícilmente van a tener gobernabilidad estas tres comisiones, donde se impusieron los nombres de quienes las presiden”.



En el caso de la Comisión de Trabajo, por ejemplo, de los 12 asambleístas miembros cinco son del oficialismo, tres del correísmo y dos de Creo.



También, el año pasado hubo dos comisiones en las que durante un mes sus integrantes no dieron quórum hasta forzar la salida de Doris Soliz de la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales y la de Augusto Espinosa de la de Educación.