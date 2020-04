Comisión de Educación plantea un descuento de hasta el 50% en las pensiones escolares

LEA TAMBIÉN

La Mesa de Educación de la Asamblea Nacional aprobó este 20 de abril del 2020 un texto alternativo respecto a los descuentos para las pensiones escolares, que propuso el Gobierno en la Ley de Apoyo Humanitario, a propósito de la crisis causada por el coronavirus.

El texto, redactado por esta comisión, establece que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales no podrán suspender, bajo ninguna forma, la asistencia y evaluación a alumnos por el retraso en el pago de las pensiones. Además, plantea un esquema para la aplicación de los descuentos y establece que el Estado deberá entregar obligatoriamente un incentivo monetario para mantener la sostenibilidad de este sistema educativo.



En el esquema que fue elaborado durante el fin de semana se proponen descuentos del 50% para las instituciones que tengan pensiones escolares mensuales que oscilen entre USD 1 y 50; y luego va descendiendo hasta llegar al 20% para aquellas que se encuentren entre USD 451 y 650. En total se cuenta con seis rangos.

Valor de la pensión USD Descuento mínimo por estudiante Incentivo estatal 1 - 50 50% 100% de descuento y otros incentivos 51 - 150 40% 60% de descuento y otros incentivos 151 - 250 30% 40% de descuento y otros incentivos 251 - 350 20% 20% de descuento y otros incentivos 351 - 450 20% Acceso a crédito con bajo interés y otros incentivos 451 - 650 20% Acceso a crédito con bajo interés y otros incentivos



Para cubrir la diferencia se establece que el Estado deberá entregar durante los primeros cinco días de cada mes, de manera obligatoria, una compensación económica, incentivos o facilidades para acceder a créditos en mejores, condiciones según el caso.



Estos recursos provendrían del fondo que creará el Estado con aportes del sector público y privado.



Ante esto, las legisladoras Silvia Salgado y Jeanine Cruz recomendaron considerar que se cuente con la información técnica para conocer si el Estado tiene esos recursos para de esta manera no poner en riesgo este sistema de educación particular.



Según la Comisión de Educación si no se cuenta con el aporte del Estado la tabla no sería efectiva, porque se rompería con la sostenibilidad del sistema.

La aplicación de este esquema de descuentos e incentivos se mantendría mientras dure la emergencia sanitaria. También se plantearon otros beneficios en el pago de los servicios básicos, arriendo de instalaciones, importación de equipos para el sistema educativo y otros.



Jimmy Candel, asambleísta y presidente de la Comisión de Educación, expresó que esta propuesta será remitida a la Comisión de Desarrollo Económico para que se analice e incluya en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que fue enviado al Legislativo el 16 de abril pasado.



La propuesta del Gobierno es aplicar un descuento de hasta el 20% en las pensiones escolares. El artículo 7 de este proyecto de Ley refiere que durante el todo el 2020, las guarderías, escuelas, colegios y universidades no podrán suspender, bajo ninguna forma, la asistencia y evaluación a alumnos por el retraso en el pago de las pensiones.



“A las instituciones educativas privadas que hubieren acordado una rebaja de pensiones de al menos el 20%, en relación al valor de las pensiones de marzo del 2020, en el caso del régimen Sierra, o a la última pensión cobrada en el caso de las instituciones del régimen Costa, el Gobierno podrá entregar compensaciones mediante ayudas monetarias o no monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo de los alumnos menores de 18 años, en aquellos segmentos de la población más vulnerable”.



Además, el texto señala que “el valor total de la compensación entregada a la institución privada se traducirá obligatoriamente en una disminución del valor que se pague en la pensión, de acuerdo a los términos que establezca el reglamento”.