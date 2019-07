Cuatro puntos a debatir en el proyecto del Código de Salud

LEA TAMBIÉN

El uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de Salud se mantienen como temas polémicos en el proyecto del Código de Salud (COS), cuyo segundo debate continúa hoy en el Pleno.

El tratamiento del COS arrancó en el 2012. Durante ese tiempo se recogió una serie de aportes de especialistas y agrupaciones vinculadas a la salud. Incluso, la exministra del ramo impulsó jornadas de diálogo para fortalecer el texto.



Para esta segunda discusión, los legisladores tratarán dos informes. El primer texto es el borrador, que consta de 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y ocho derogatorias.



Mientras que el segundo documento, el de minoría, recoge algunas razones por las que no se debería aprobar el articulado. Uno de los problemas es la entidad encargada del Sistema Nacional de Salud, ya que el Ministerio “sería juez y parte”.



Para el legislador Ángel Sinmaleza, quien es vicepresidente de la Comisión de Salud, las bancadas aún analizan el texto, en el que se han recogido observaciones como eliminar el artículo relacionado con la siembra, producción y comercialización de cannabis. O la modificación de términos como “cualquier tipo de aborto” por “aborto en curso”.



"Me preocupa que se haga negocio con el cannabis"

Alexis Ponce, Coordinador de la Agrupación de familias con enfermedades catastróficas. Foto: Archivo EL COMERCIO



En mayo solicitamos a los legisladores sensibilidad, pero sabemos que el debate se enmarca en el juego político y en prejuicios. Hay quienes esperan sacar tajada, es decir, tener licencias para vender el cannabis medicinal. Admito que el contenido del articulado es bastante progresista, pero cuando llegue al Pleno -y no por responsabilidad de la Comisión-, adolecerá de un problema de fondo: estar encapsulado, junto a otros temas difíciles, como el aborto y el testamento vital. Es difícil que la Asamblea se ponga de acuerdo en este combo. Como agrupación de familiares con enfermedades catastróficas nos reunimos para presentar a la Corte Constitucional una medida de protección. Todo grupo humano vulnerable debe tener un plan b para el ejercicio de un derecho. Yo no sé cómo harán. Digamos que aceptan el uso del cannabis medicinal, pero con reparos a la siembra. Me preocupa que se haga negocio con el cannabis. Nosotros luchamos por alcanzar ese derecho.



"Se debe brindar atención de salud, sin restricciones"

Virginia Gómez de la Torre, activista por los derechos de las mujeres. Foto: Archivo EL COMERCIO



Siendo el aborto una emergencia, en el sistema de salud se debe atender a las mujeres sin ninguna restricción o tipo de juzgamiento. Este tema no debería ser tan discutido, ya que se trata de la prestación de servicios médicos. No se puede poner en riesgo la salud y el bienestar de una mujer. Un aborto implica la posibilidad de un desangramiento u otras complicaciones. En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 152, se reconoce que no serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele la salud del paciente. Es decir, si en el sistema de salud no se atiende a una mujer se incurre en una falta grave contra una persona. Eso se llama violencia obstétrica que, a la vez, vulnera los derechos de la mujer embarazada. Dichos derechos se reconocen en la Constitución, ya que una mujer en estado de gestación requiere toda la atención, protección y cuidados.



"Se necesita normas sobre reproducción"

Juana Rivero, médica y especialista en reproducción humana y en atención integral a la pareja. Foto: Archivo EL COMERCIO



En el proyecto se prohíbe la compensación económica para donantes de óvulos y espermatozoides, pero yo sí creo que se debe analizar más. Un donante invierte tiempo, deja de trabajar para acercarse al centro de reproducción; implica gastos de movilización. Mientras que las mujeres se someten a un proceso quirúrgico, para la aspiración de los óvulos y previo a ello se enfrentan a exámenes y controles. Si se impone un pago, los interesados tendrán que pedir ayuda de sus familiares para las donaciones. En el caso de la maternidad subrogada hay éxito cuando quienes prestan su vientre tienen hasta un segundo o tercer grado de consanguinidad. No nos oponemos a las regulaciones, creemos que son necesarias. Incluso muchos de nosotros las hemos solicitado. Se necesita que existan normas, un amparo de tipo legal, para ejercer nuestra práctica con más seguridad y para que las parejas se sientan más tranquilas. Hoy se firman consentimientos. No nos negamos a que exista un registro de donantes.



"Sistema de Salud es herramienta muy poderosa"

Ernesto Carrasco, Presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.



Como Federación Médica Ecuatoriana (FED) participamos en las jornadas de diálogo para la elaboración del Código y definimos algunos temas a favor de los profesionales de la salud. Entre ellos, la creación de la carrera sanitaria y un buen ejercicio de nuestra profesión. En el primer libro del COS está la integración del Sistema Nacional de Salud, el cual es una herramienta poderosa, ya que el encargado tendrá el mando de toda la red de salud pública y complementaria. Nos preguntamos ¿qué pasa cuando el órgano rector tiene a su mando todo? Puede pasar, como hoy, que se den fallas como las registradas en las pruebas de detección rápida del VIH o la utilización de medicamentos caducados. Es necesario que se perfeccione ese tema en beneficio de la ciudadanía. El Ejecutivo debe estar pendiente de las acciones de este ente rector, que sería el Ministerio del ramo. Además, es necesario que se dé la aprobación oportuna de la normativa, ya que hemos esperado más de seis años.