Asamblea plantea que se revisen sus cuentas de últimos dos periodos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por unanimidad, y sin un debate de por medio, la Asamblea aprobó hoy una nueva resolución en relación a los cobros indebidos a asesores de esta Función del Estado.

Se compone de 6 artículos y 2 disposiciones. Y fue planteada por Fabricio Villamar, de CREO, quien, sin dar nombres, ventiló por lo menos 10 casos de esos ilícitos al interior del Pleno.



En el texto, la Asamblea da paso a que se revisen las cuentas de los legisladores y los funcionarios desde 2013.



Sin embargo, no contempla una autodepuración, pues deja el tema en manos de Fiscalía, Contraloría y la Uafe.



En estos términos:

​

Artículo 1.- Rechazar cualquier vulneración a los derechos de los servidores legislativos, que se encuentran consagrados y garantizados en la Constitución del República y en la Ley Orgánica del Servicio Público.



Artículo 2.- Solicitar a la Contraloría General del Estado que, en ejercicio de tas facultades y atribuciones que le otorga la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, disponga las auditorías que correspondan a las cuentas bancarias que tienen registrados los servidores legislativos en la Asamblea Nacional en las que se acreditan sus remuneraciones, a partir de mayo de 2013.



Artículo 3.- Solicitar a la Superintendencia de Bancos, brinde las facilidades que el caso amerita a la Contraloría General del Estado a efecto de que los resultados de las auditorias estén listos en el menor tiempo que sea posible, de lo cual informará a la Asamblea Nacional.

Artículo 4.- Solicitar a la UAFE, disponga la realización del análisis financiero de las cuentas que los ex funcionarios y actuales funcionarios ocasionales de la Asamblea Nacional, tienen registradas para la acreditación de sus remuneraciones, desde mayo de 2013, a fin de determinar si existen o no, retiros por monto reiterativos, mes a mes, y/o transferencias de esos valores y a qué cuentas, que pudieren hacer presumir la existencia de ilícitos y, de existir, el reporte de movimientos inusuales entre las cuentas de los funcionarios y asambleístas.



En caso de que del análisis financiero que realice la UAFE se determinaran indicios del cometimiento de algún ilícito, ésta de oficio pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para los fines legales correspondientes e informará de lo actuado a la Asamblea Nacional.



Artículo 5.- Disponer a la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional, informe a los asambleístas a través de la Secretaría General, el listado de las liquidaciones pendientes de pago de los ex servidores ocasionales, detallando el nombre de la o del legislador al que prestó servicios; y, así mismo, se informe si, a partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución se producen cambios en el personal asignado a cada despacho de las y los señores asambleístas, a efecto de precautelar sus derechos y evitar eventuales retaliaciones.



Artículo 6.- Garantizar las protecciones y garantías a los funcionarios legislativos que la ley establece.

Disposiciones finales

​

Primera.- Por lo delicado del tema, se solicita a la Contraloría General del Estado y a la UAFE, que la auditoría y el análisis financiero que tratan los artículos 2 y 4 de la presente Resolución, se tas realice en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de aprobación y notificación de la misma.



Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, sin perjuicio de la fecha de su publicación en el Registro Oficial