Legislativo convoca a la Ministra de Salud por manejo de coronavirus

El presidente de la Comisión Legislativa de Salud, William Garzón, convocó a la ministra del ramo, Catalina Andramuño, para que explique las acciones emprendidas en torno al posible caso de coronavirus. Lo anunció ayer, lunes 3 de febrero del 2020.

"Hemos convocado a @CataAndramuno #MinistraDeSalud para que comparezca, este miércoles 5 de febrero, ante la #ComisiónDeSalud para que responda a varias inquietudes de asambleístas. Y también nos informe sobre los resultados del posible caso de #Coronavirus que habría en el país".



La convocatoria -como lo detalla Garzón- estaría prevista para mañana miércoles 5 de febrero del 2020, en la sede del Legislativo, desde las 09:00. "Me permito insistir una vez más, en su comparecencia de carácter personal, indelegable e improrrogable a la Sesión Ordinaria 039".

En el documento colgado en la cuenta de red social del asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas se observan al menos 13 oficios en los que se solicita una respuesta sobre el tema del posible caso de coronavirus en el país. No aparece una respuesta de las autoridades de Salud.



El Ministerio informó hasta ayer, lunes 3 de enero del 2020, que el estado de salud del ciudadano chino no ha cambiado, es decir, se encuentra en una situación crítica.



Además, se dijo, que las 42 personas que están dentro del cerco epidemiológico no han presentado síntomas de problemas respiratorios. Ellos se mantienen "en aislamiento y atención constante".



Sin embargo, según el Ministerio aún no cuentan con los resultados sobre si la persona tiene o no coronavirus. Las muestras fueron enviadas al Centro de Prevención y Control de Enfermedades en Atlanta (Estados Unidos). Andramuño nunca especificó la fecha de envío de la prueba.