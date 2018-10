Asamblea no logra consenso para candidatos a la Judicatura, en segunda votación

LEA TAMBIÉN

En un segundo intento, el Pleno de la Asamblea Nacional tampoco pudo aprobar la terna de candidatos para el concurso de selección del nuevo y definitivo Consejo de la Judicatura (CJ). Más de una hora les tomó a los legisladores oficialistas repensar los nombres pero tampoco hubo un consenso.

En la sesión de este miércoles, 10 de octubre de 2018, Ana Belén Marín mocionó a Fausto Murillo, Elsi Celi y Myriam Noboa para que el Pleno los apruebe como los postulantes de la Función Legislativa para ese proceso. Pero con 44 votos afirmativos, 29 negativos y 44 abstenciones se negó.



La legisladora Lourdes Cuesta (Creo) indicó que en la lista de candidatos que se había distribuido, en un inicio entre todas las bancadas, no estaba el nombre de Elsi Celi sino el de Sandra Morejón y ante ese cambio imprevisto no podían apoyar la lista.



Entonces, la presidenta Elizabeth Cabezas resolvió suspender la sesión y reinstalarla en 30 minutos para reconsiderar esa votación ya que mañana concluye el plazo para la presentación de los candidatos para el CJ. Pero esos 30 minutos se convirtieron en 65 y tampoco hubo un buen resultado.



Durante el receso, Fabricio Villamar (Creo) exponía en Twitter que “desde la asamblea: AP y PSC no tuvieron los votos para nombrar los representantes al Consejo de la Judicatura. En este momento se encuentran haciendo control de daños tratando de conseguir los votos del BIN. En ese cogobierno y reparto de la justicia, no cuenten con nosotros”. Pero María Mercedes Cuesta, del BIN, contestaba que tampoco esa bancada de minorías aprobaría.



Y así ocurrió. Tras la reinstalación, César Litardo, parte de la coordinación de la Bancada de Alianza País (AP), mocionó a Fausto Murillo, Elsi Celi y a Gustavo Benalcázar Subía, en lugar de Noboa, en relación a la primera lista. Y la terna se reprobó con 60 votos afirmativos, 38 negativos y 23 abstenciones.

Cabezas volvió a suspender la sesión y la volvió a convocar para las 08:00 de este jueves, 11 de octubre del 2018. La Asamblea, al igual que la Presidencia, Corte Nacional, la Fiscalía y la Defensoría Pública, debe enviar tres candidatos para el CJ definitivo.