En la Asamblea de la Conagopare se pidió al Gobierno concretar el desembolso de recursos para los gobiernos rurales

Los representantes de más de 400 gobiernos parroquiales se reúnen en Quito, como parte de la Asamblea del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador (Conagopare).

La sesión se instaló pasadas las 11:00 de este jueves, 20 de septiembre del 2018, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al evento asistieron aproximadamente 2 000 personas.



Bolívar Armijos, presidente de Conagopare, señaló que en la Asamblea se aprobará el informe para pedir al Gobierno que se concrete el desembolso de USD 52,6 millones, a favor de los gobiernos parroquiales.



Según Armijos, este rubro debe ser entregado por el Banco de Desarrollo. El dirigente agregó que también se les debe entregar USD 45 millones, correspondientes a proyectos de reforestación.



En la Asamblea también se analizará una propuesta de Consulta Popular, por iniciativa ciudadana, que se presentará a la Corte Constitucional para su calificación. Conagopare planteará que la elección de prefectos del sector rural, se realice mediante consulta popular, liderada por los líderes del sector.

En la propuesta también se incluirá que las competencias de agua potable y alcantarillado, sean asumidas por las juntas parroquiales. También se plantea incrementar el presupuesto para los gobiernos parroquiales.



La Asamblea Nacional de Conagopare contó con la participación del Secretario de la Política, Paúl Granda. El funcionario habló de la importancia de la descentralización del poder y resaltó que esa es una capacidad de los gobiernos parroquiales.



"Quien no ve al sector rural como eje del desarrollo del territorio está equivocado", dijo Granda.

Agregó que a pesar de la crisis económica se avanza en la implementación de un modelo de trabajo, en conjunto con las gobernaciones, que buscará acercarse más a la gente. Granda dijo que ahi cumplirán un rol fundamental los gobiernos rurales.



Indicó tambien que el Gobierno hará "todos los esfuerzos" para implementar proyectos, financiados con creditos no reembolsables del Banco de Desarrollo. "Trabajamos en una estrategia para que se concrete este desembolso y masificar la posibilidad de obtener recursos".

Granda manifestó que el Gobierno agradece el apoyo de la Conagopare y adelantó que se analiza aumentar la asignación presupuestaria para el desarrollo rural.



Galo Armas, representante del Banco de Desarrollo, dijo que dentro del programa de parroquias rurales ya se han aprobado 26 operaciones de financiamiento no reembolsable, por USD 2 millones. Agregó que hay otras 40 solicitudes por aprobar, que suman USD 3 millones adicionales.



Al finalizar la Asamblea, los representantes de Conagopare marcharán hasta el Consejo Nacional Electoral, para solicitar que se recalifique las firmas del movimiento Fuerza Rural. Según Bolívar Armiño desde el 2016 presentaron más de un millón de firmas, pero el movimiento no fue calificado.