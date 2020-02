Asamblea pide comparecencias por control migratorio y replica al Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea convocará la próxima semana a la ministra de Gobierno, María Paula Romo; al canciller José Valencia y al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para que presenten un informe sobre el control migratorio en el Ecuador.

El anuncio lo hicieron este miércoles 5 de febrero del 2020 la presidenta de la Comisión, Johana Cedeño (AP), y el vicepresidente Eliseo Azuero (Ind.), quienes señalaron que los funcionarios no pueden poner como excusa una reforma legal “para justificar las acciones o inacciones”.



“Tienen que comparecer para explicarnos por qué no funciona la institucionalidad y se afecta gravemente la paz y la seguridad de los ecuatorianos. No se está promoviendo prácticas xenofóbicas, pero como existe en otros países del mundo, hay que buscar, a través de los ministerios del ramo, cualificar el ingreso de los extranjeros”, apuntó Azuero.

#Asamblea | La próxima semana deberán comparecer las autoridades del Ministerio de Defensa, la Cancillería y Ministerio de Gobierno, por crisis migratoria. Así lo anuncian Fausto Terán (AP) y Eliseo Azuero, de la Comisión de Fiscalización.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/SPSzN0HgMv — El Comercio (@elcomerciocom) February 5, 2020



A su vez, en la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde se tramita una reforma a la Ley de Movilidad Humana, hubo un rechazo a las críticas del Ejecutivo por las demoras en el trámite.



“Se le está engañando a la ciudadanía. Se dice que la Ley de Movilidad Humana va a permitir la deportación de extranjeros o la expulsión, y no es verdad”, expresó Fernando Flores (Creo), presidente de la mesa.

#Asamblea | "Se le está engañando a la ciudadanía sobre las reformas a la Ley de Movilidad Humana. La Constitución tiene límites para deportación de extranjeros", dice Fernando Flores (Creo), presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/de8f3POqEj — El Comercio (@elcomerciocom) February 5, 2020



El legislador agregó que la Comisión se ajustará a los límites de la Constitución en esta materia. “Si estamos buscando garantizar la expulsión o la deportación de ciudadanos extranjeros que delincan en nuestro país nos va a tocar hacer una enmienda constitucional”, agregó.



Flores anunció que el informe para el primer debate de la reforma a la Ley de Movilidad Humana estará listo antes del receso parlamentario previsto del 26 de febrero al 11 de marzo, y dijo que la Comisión planteará un mecanismo para que la expulsión de extranjeros ocurra “de manera más expedita”.