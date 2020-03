En la Asamblea se pide convocar al Ministro de Finanzas ante el Pleno

LEA TAMBIÉN

El vicepresidente de la Comisión legislativa de Desarrollo Económico, Homero Castanier (Creo), solicitó este martes 10 de marzo del 2020 al presidente de la Asamblea, César Litardo, que convoque de manera “urgente” al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que comparezca ante el Pleno.

Castanier demandó que Martínez presente un informe sobre el impacto de la reducción de ingresos en el presupuesto del Estado por la caída del precio del petróleo, las medidas alternativas y posibles necesidades de financiamiento por el incremento del riesgo país.



El legislador recordó que el Ecuador se ve afectado por la situación económica mundial, en vista de que para el presupuesto de este año se calculó en USD 51,30 el precio del barril del petróleo, cuando actualmente bordea los USD 30 por barril, siendo el principal producto de exportación.



La Asamblea se acogió a su primera vacancia del año el pasado 26 de febrero, después del feriado de Carnaval. Los 15 días de receso concluyen este miércoles 11 de marzo, sin embargo, hasta el cierre de esta nota aún no hay convocatorias al Pleno ni a las comisiones.



Juan Cristóbal Lloret, coordinador del bloque correísta, criticó que el Parlamento “nuevamente esté de espaldas al pueblo” en medio de la crisis.



“Lo primero que debería hacer la Asamblea es exigirle transparencia al Gobierno de Lenín Moreno, iniciando desde la firma del acuerdo con el FMI porque no hemos podido acceder al documento oficial pese a las insistencias”, apuntó.



Agregó que también se debe exigir al Gobierno que transparente las cifras económicas, entre ellos el déficit. Entre las alternativas a la crisis, aludió a la renegociación de la deuda externa y la eliminación de exoneraciones de impuestos que se dieron en la última reforma tributaria.



Litardo señaló este lunes 9 de marzo que para la próxima semana se prevé que el Ejecutivo envíe una propuesta de reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que había sido requerida hace un año por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la entrega de créditos.



El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza (AP-aliados), en donde se tramitará ese proyecto, aún no se pronuncia sobre las prioridades que tendrá esta mesa tras el receso.



La asambleísta Gabriela Larreátegui (Suma) recordó que esta mesa parlamentaria tiene varios asuntos pendientes, entre ellas la reforma a la Ley de Contratación Pública “que ha estado parada en los últimos meses”.