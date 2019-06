Al menos dos opciones habrá para resolver designación de autoridades en tres comisiones legislativas

LEA TAMBIÉN

Después de que el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), suspendiera por tres ocasiones la convocatoria, el Pleno prevé retomar este martes 18 de junio la sesión 598 para designar autoridades de tres comisiones legislativas.

La cita está planificada para las 15:30, sin que hasta este lunes estuvieran asegurados los 70 votos que se requieren para designar un presidente y vicepresidente para las mesas de Educación, Gobiernos Autónomos y Derechos de los Trabajadores.



Ana Belén Marín, coordinadora de AP, manifestó que la coalición compuesta entre el oficialismo, Creo y asambleístas independientes insistirá para que sean designados quienes encabezan esas comisiones, desde que el 16 de mayo pasado fueron reorganizadas.



Es decir, para que Jeannine Cruz y Héctor Muñoz, ambos de Creo, ocupen la Presidencia de Educación y Gobiernos Autónomos, respectivamente. Mientras, María José Carrión (AP) asuma la de Trabajo.



Si no se logran los votos, Marín presentará otra moción con otras alternativas. Pero descarta que el tema regrese a resolución de las comisiones, pues dice que ya se agotaron los ocho días que les concedía la Ley Legislativa.



Esta última es una propuesta del bloque del Partido Socialcristiano (PSC), que además exige que se ratifique las decisiones tomadas en dos de estas comisiones, y que fue anulada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



De ese modo, Vicente Taiano continuaría como presidente de la Comisión de Trabajo, mientras Jimmy Candell (BIN) como titular de la comisión de Educación.



En ambos casos, la decisión se tomó con los votos de siete de los 12 integrantes, y sin la presencia de quienes encabezaban ambas nóminas.



La asambleísta Cruz, por su parte, manifestó estar dispuesta a ceder la opción que tiene para garantizar una gobernabilidad y que esta situación no afecte a la imagen de la Asamblea Nacional.



Antes de esta sesión del Pleno habrá otra, a las 9:30, con el propósito de de tramitar en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental, por el cual se elimina el artículo 13, del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, conocido como “impuesto verde”.



La norma está vigente desde el 24 de noviembre de 2011 y recauda un promedio anual de USD 111,3 millones, según datos recogidos en un informe de la Comisión de Desarrollo Económico.



De acuerdo con el Ejecutivo este impuesto no ha logrado cumplir con el objetivo de impulsar conductas sociales que sean ambientalmente responsables.