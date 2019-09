Asamblea evalúa crear una comisión o una mesa de trabajo para reformas electorales

LEA TAMBIÉN

En la Asamblea Nacional se analiza crear una mesa de trabajo o una comisión ocasional para analizar las reformas al Código de la Democracia, anunció este lunes 23 de septiembre del 2019 la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, encargada de procesar los cambios.

Peña también abrió la posibilidad de dar paso a que sea otro asambleísta, y no ella, quien se desempeñe como ponente del documento en el Pleno, frente a las críticas vertidas en su contra por legisladores como Roberto Gómez, del movimiento Creo.



“Que lo decida el Pleno de la Asamblea. Yo creo que si hay alguna urgencia o algún problema con el hecho de que desde la Comisión de Justicia como Presidenta maneje el tema y el Pleno decida que vaya a otro ponente, no tengo ningún problema”, expresó.



La legisladora oficialista adicionó que “incluso se ha mencionado la posibilidad de que se cree una comisión ocasional, que también podría ser otra opción”, lo que se deberá decidir al interior del hemiciclo.



Peña recibió esta mañana al presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, quien insistió al Parlamento en la necesidad de los cambios al Código de la Democracia.



“Nosotros hemos invitado a los legisladores para que estén conscientes de la imprudencia que representa el mantener una justicia electoral que reclama las herramientas suficientes para trabajar con solvencia, eficiencia y calidad”, expresó Cabrera.



Peña respondió que los diferentes sectores políticos en el Parlamento “tienen menor resistencia que se trate el tema de justicia electoral porque no es un tema que pueda tener un impacto finalmente en los escaños que se obtengan en la Asamblea”.



El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), reconoció “que no hay mucho interés en algunos movimientos o partidos políticos” en dar paso al cambio del método de asignación de escaños.



Según el cronograma establecido, el Parlamento tiene de plazo hasta el 20 de noviembre próximo para aprobar el documento, de tal forma que los cambios puedan entrar en vigor para las próximas elecciones generales de 2021.