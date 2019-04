Cuatro asambleístas presentaron pruebas por supuesto incumplimiento de funciones de la excanciller 

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avanza en la sustanciación del juicio político en contra de la excanciller, María Fernanda Espinosa, por presunto incumplimiento de funciones.

Este lunes, 29 de abril del 2019, la legisladora del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes, además de los asambleístas Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña, de Creo, presentaron las pruebas para interpelar a la extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores y actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La defensa de María Fernanda Espinosa ingresó un documento a la secretaría de la Comisión, solicitando que en el orden del día se vote la posibilidad de incorporar pruebas de oficio al proceso.



Los abogados de Espinosa solicitaron por escrito que se incorporen documentos de comparecencias que efectuó Espinosa en el CAl. También pidieron que se incluyan las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), sobre la crisis en la frontera norte. Asimismo, pidieron que se sumen documentos oficiales de cancillería, sobre la atención que se brindó a ecuatorianos en el exterior.



La moción fue aprobada por la Comisión con ocho votos a favor. Los legisladores acordaron que en el caso de que la información que solicitó la defensa de Espinosa tenga el carácter de reservada, las instancias correspondientes notifiquen a la Comisión.



La asambleísta Cristina Reyes fue la primera en presentar sus pruebas contra la excanciller. La legisladora acusó a Espinosa de no manejar adecuadamente la crisis en la frontera norte, que derivó en el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO.



Reyes señaló que la excanciller presuntamente no mantuvo acercamientos con las autoridades colombianas para buscar una salida al cautiverio de los comunicadores, ni para delinear operaciones conjuntas . En su lugar, Reyes acusó a Espinosa de "dar prioridad a una agenda ideológica y personal para llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas".



Cómo pruebas, presentó una línea de tiempo con los viajes que realizó la excanciller cuando la crisis en la frontera alcanzó su punto más crítico.



Reyes dijo que desde enero del 2018, cuando explotó un coche bomba en el cuartel de Policía de San Lorenzo (Esmeraldas), hasta marzo de ese año, Espinosa viajó a Costa Rica, Colombia, Suiza, Chile y Estados Unidos.



Agregó que entre el 1 y 7 de abril, cuando los periodistas permanecían secuestrados, Espinosa viajó a Azerbayán, para asistir a la Cumbre de Países no Alineados. Además, dijo que desde el 19 de abril, Espinosa asistió a una gira por Canadá, Estados Unidos y Bielorrusia. Recordó que en esos días, se confirmó el secuestro de Katty Velasco y Óscar Villacís. La pareja posteriormente también fue asesinada.



"En lugar de atender las necesidades del país la canciller viajó por el mundo para obtener votos, anteponiendo sus intereses personales", sostuvo Reyes.



También presentó el caso de Mariella Rea, cuya hija permanece retenida en Eslovaquia por su padre, a pesar de que la ecuatoriana cuenta con la custodia de la menor. La legisladora recordó que la excanciller debía atender este caso personalmente, pero aseguró que no hizo las gestiones correspondientes.



Fernando Flores, de Creo, dijo que la excanciller también habría incumplido sus funciones durante la crisis migratoria de Venezuela. Según el legislador "Espinosa priorizó su ideología partidista y defendió al régimen de Maduro, en lugar de atender a los ecuatorianos que se encontraban en ese país".



Flores presentó a la Comisión videos para "evidenciar como la comunidad ecuatoriana se acercó a las misiones diplomáticas en Venezuela para solicitar ayuda". Dijo que principalmente los ciudadanos solicitaban colaboración para acceder a medicamentos y tratamientos médicos.



El legislador Marcelo Simbaña dijo que también habría indicios de peculado en contra de Espinosa. Mientras que Byron Suquilanda se concentró en las irregularidades en el proceso de naturalización del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Habló de firmas alteradas, ausencia de huellas dactilares y demás irregularidades del proceso.



Suquilanda pidió que de este trámite de juicio político "se desprendan indicios de responsabilidad penal" en contra de la excanciller.



María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que los cuatro asambleístas ingresaron 2768 fojas cómo pruebas. Agregó que 19 legisladores han solicitado formalmente comparecer en el proceso, por lo que delinean un cronograma que permita cumplir con los tiempos legales..



Dijo que el plazo para recibir pruebas de cargo y descargo vence el 9 de abril. Después, corren cinco días para que la Comisión presente su informe. "Esperamos tener el informe dos días antes de que se realice el cambio de autoridades de la Asamblea (14 de mayo)", dijo Carrión.