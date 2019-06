Pleno da 45 días a Comisión de Fiscalización para investigar el caso Arroz Verde

LEA TAMBIÉN

Las denuncias sobre supuestos aportes por parte de empresas contratistas a campañas de Alianza País (AP), que se conoce como el caso Arroz Verde, serán investigadas por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Así lo decidió hoy, jueves 13 de junio, el Pleno del Parlamento por unanimidad (98 votos) al aprobar una resolución que fue presentada el 7 de mayo pasado por la asambleísta Jeannine Cruz, de Creo.



Joanna Cedeño (AP), presidenta de la Comisión, manifestó que se llamará a comparecer a las autoridades y exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), Contraloría, Servicio de Rentas Internas (SRI) y Fiscalía.



Durante el debate, antes de la votación, el tema confrontó a asambleístas de Creo y del correísmo. Hoy no parciparon asambleístas de AP.



Jeannine Cruz, legisladora de Creo, presentó ante el Pleno un video en el apareció Pedro Delgado, exfuncionario allegado al expresidente Rafael Correa, denunciando los aportes que habría recibido AP.



Además, mostró reportes de prensa en los que se afirma que el movimiento oficialista recibió dinero en exceso para su promoción política y electoral.



Sostuvo que son personas cercanas al Régimen anterior quiénes han denunciado lo sucedido en AP y no la oposición.



Sin embargo, desde el correísmo, Juan Cárdenas manifestó que se pretende escandalizar al país con calumnias por afectar las candidaturas que tuvo el expresidente Correa.



Cárdenas manifestó que las fechas no cuadran y añadió que se pretende forjar documentos en referencia con los cuadernos de apuntes de Pamela Martínez, una exasesora del exmandatario.



"Todo este andamiage, toda esta parodia perfectamente orquestada desde quienes ejercen un poder ilegítimo, porque tienen la obligación de orientar la opinión pública es porque le tienen terror a la Revolución Ciudadana", expresó.



Cárdenas pidió que también se investigue el caso Ina Papers y "a un banquero que por cuatro años hizo campaña".



"Guillermo Lasso gasta su dinero, no de los ecuatorianos", replicó Fernando Flores, desde el bloque de Creo. "Ustedes son los menos indicados para hablar de transparencia y honestidad", acotó.



El legislador de Creo pidió que se llame a comparecer a Juan Pablo Pozo, expresidente del CNE.



Raúl Tello, quien forma parte del Bloque Acción Democrática Independiente, dijo que se tiene que corregir la forma en la que se financian las campañas electorales.



Para ello apuntó que se tiene que reformar el Código de la Democracia para que exista un control efectivo para que no se contaminen con "recursos turbios" las campañas.



La resolución aprobada, durante la sesión 592 del Pleno, se dio en estos términos:



Artículo 1.- Disponer que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, como instancia pluripartidista, realice un análisis de la publicación del 03 de febrero de 2019 en los medios digitales “La Fuente” y “Mil Hojas”, titulado “Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador” y la publicación del 4 de junio del 2019 del mismo portal, a fin de recopilar y analizar la información relacionada con estas publicaciones en las que se denuncia la supuesta utilización de recursos públicos de gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del Estado así como de fondos recaudados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas.



Artículo 2.- De conformidad con las atribuciones y mecanismos de fiscalización y control político establecidos en la Ley Orgánica la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político convocará a los funcionarios públicos, ex funcionarios públicos y ciudadanos mencionados en las investigaciones periodísticas señaladas.



Artículo 3.- Disponer a la Comisión de Fiscalización y Control Político convoque a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los ex presidentes de este organismo en los períodos comprendidos en la publicación, a la Fiscal General del Estado, al Contralor General del Estado y a la directora del Servicio de Rentas Internas para que, en el ámbito de sus competencias, aporten con información relacionada a las mencionadas publicaciones.



Artículo 4.- La Comisión de Fiscalización y Control Político presentará su informe en un plazo no mayor de 45 días, sobre la investigación realizada, que servirá de base para sugerir las reformas legales necesarias y para determinar las eventuales responsabilidades políticas, administrativas o judiciales a las que hubiera lugar, conforme lo estipula la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



Artículo 5.- Exhortar al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado que, en el marco de sus competencias, realicen procesos de auditoría e investigación a las cuentas de todos los movimientos políticos, a fin de identificar el origen de los fondos y contribuciones, así como sus gastos en campaña electoral.



Artículo 6.- Exhortar a la Fiscalía General del Estado, a la Superintendencia de Compañías, al Servicio de Rentas Internas realicen un trabajo eficiente, eficaz y transparente para combatir y prevenir el financiamiento ilícito de partidos y movimientos políticos y campañas electorales.