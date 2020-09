Comisión legislativa inició comparecencias para segundo debate de reforma constitucional

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Enmiendas arrancó hoy, viernes 25 de septiembre del 2020, con las primeras comparecencias que servirán de insumos para el segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática.

El análisis se centró en la bicameralidad del Parlamento, uno de los tres componentes del proyecto, que también incluye la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y una mayor autonomía para la Fiscalía.



La vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade (ID), señaló que la propuesta -que llegó a la Asamblea con 173 661 firmas de apoyo validadas por el CNE y un dictamen favorable de la Corte Constitucional- requiere de “ciertos correctivos” y que no supone una “camisa de fuerza” para el Parlamento.



Durante su comparecencia, Arturo Moscoso y Guissepe Cabrera, de un grupo denominado Senado a Debate, advirtieron que transformar a la Asamblea en dos cámaras podría complicar la aprobación de leyes.



Moscoso recomendó que la Asamblea analice profundamente si es que en una democracia liberal es realmente necesario un organismo de representación como el Senado, pues “la historia ya nos ha demostrado que no ha funcionado de manera óptima”, dijo.



De su lado, Cabrera sostuvo que la bicameralidad por sí misma no genera contrapeso al Ejecutivo, sino que fragmenta al Legislativo, por lo que pidió a la Comisión que no se deje llevar por presiones del Comité.



La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas (AP), sostuvo que la calidad legislativa no depende del número de asambleístas. Según la propuesta del Comité, de 137 integrantes el Parlamento pasaría a contar con 109, entre senadores y representantes.



El segundo debate del proyecto se dará en 90 días en el Pleno, después de que el 16 de septiembre pasado concluyó la primera discusión. Tras el pronunciamiento de la Asamblea, el texto irá a referendo.