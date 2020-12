Comité rechazó decisión de Comisión de Enmiendas y acudirá a la Corte Constitucional

El Comité por la Institucionalización Democrática informó este lunes 30 de noviembre de 2020 que acudirá a la Corte Constitucional frente a la decisión de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea de suprimir a uno de los componentes del proyecto de reforma constitucional.

La organización indicó en un comunicado que “iniciará las acciones pertinentes ante la Corte Constitucional para defender la voluntad de las más de 300 000 personas que firmaron la propuesta de reforma parcial a la Constitución, cuya esencia se centra en: reestructurar y fortalecer la Asamblea, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y dotar de independencia a la Fiscalía General del Estado”.



El Comité también anunció que no acudirá mañana, martes 1 de diciembre del 2020, a la Comisión de Enmiendas, a la que había solicitado una audiencia en busca de que reconsidere la decisión de excluir a la bicameralidad de la Asamblea del proyecto que será enviado para su segundo debate en el Pleno.



Previamente, en medio de una sesión por otro tema, la mayoría de los asambleístas de la Comisión no dio paso a una moción del legislador independiente Héctor Muñoz para que se revea la medida adoptada hace una semana.



“La Comisión, al ratificar su decisión, sin escuchar a los proponentes, confirma una clara transgresión de procedimientos constitucionales, afecta nuestros derechos y los derechos de los ciudadanos representados en esta iniciativa de reforma parcial a la Constitución”, agregó el Comité.



La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas (AP), manifestó que este proyecto ya tuvo un espacio de discusión en el primer debate en el Pleno, y que para la construcción del informe se han recibido a distintos actores sociales, organizaciones políticas, analistas.



“Por lo tanto, no es real que el Pleno no se ha pronunciado sobre los puntos de la reforma. Estos puntos fueron ampliamente debatidos por el Pleno de la Asamblea y de allí se han recogido varias observaciones que serán incluidas dentro del documento de informe para segundo debate”, añadió.



Según Cabezas, la mayoría de las observaciones recopiladas por la Comisión se dieron en contra de la bicameralidad del Parlamento. El informe para la discusión final en el Pleno será aprobado hasta el 16 de diciembre.





Con siete votos a favor, la #ComisiónEnmiendas acoge la moción del legislador @ParedesWashingt y aprueba el informe para primer debate del proyecto de #EnmiendasConstitucionales respecto al Régimen Especial y Consejo de Gobierno de #Galápagos. pic.twitter.com/gMP1d2dVox — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 30, 2020





Enmienda sobre Galápagos





Mientras tanto, con siete votos afirmativos y una abstención, la Comisión Ocasional de Enmiendas aprobó hoy el informe para primer debate del proyecto de enmiendas a la Constitución, que apunta a establecer mecanismos para la elección del Presidente del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos; además de generar cambios para la regulación, migración interna y derecho al trabajo, en el archipiélago. El proyecto cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional, y es promovido por el asambleísta Washington Paredes.