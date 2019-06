Propuesta para tipificar ‘contravención contra el honor’ en COIP suma respaldo en la Asamblea de Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Nacional se alista para tramitar una propuesta de reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue remitida por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

La iniciativa apunta a derogar el numeral 1 de ese artículo que sanciona con cárcel de 15 a 30 días a la "persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra".



¿La legislación actual incluye a las redes sociales?

El 4 de enero del 2016, las autoridades judiciales consideraron que sí. La entonces concejala de Loja Jeannine Cruz fue sentenciada a 30 días de cárcel y a pagar el 25% de un salario básico unificado por una publicación en su cuenta de Twitter, que fue catalogada como ofensivo por Bolívar Castillo, entonces alcalde de esa ciudad.



El tuit de Jeannine Cruz fue publicado el 21 de septiembre del 2015. En él, la entonces edil planteó un pedido a Castillo y publicó un video. Tras el fallo judicial, ratificado en segunda instancia, la mañana del 8 de marzo del 2016 la concejala se entregó a las autoridades judiciales para cumplir una sentencia que fue considerada una persecución política.



No fue el único caso. En julio del 2015, el tuitero Sebastián C. publicó en su cuenta la supuesta presencia en entes públicos de familiares de Carlos Marx Carrasco, entonces ministro de Trabajo del régimen de Rafael Correa. Carrasco lo desmintió y amenazó con demandarlo. Una acción legal fue interpuesta en agosto de ese año por Paula Francisca Rodas, sobrina política de Carrasco y entonces funcionaria del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.



La propuesta de reforma al COIP planteada por Lenín Moreno este 2019 plantea derogar el numeral 1 del artículo 396 y sancionar la "contravención contra el honor", en la misma norma, "con trabajo comunitario de hasta 80 horas o multa de tres a seis remuneraciones básicas unificadas".



Jeannine Cruz, actual asambleísta de Creo en la Asamblea de Ecuador, considera que la propuesta de derogar la prisión en el numeral 1 del artículo 396 del COIP es positiva, pero dice que las redes sociales no deben entrar dentro del control que se plantea reformar.



El legislador socialcristiano Henry Cucalón, quien forma parte de la Comisión de Justicia, donde se trataría la propuesta, añade que la reforma "es imprescindible. Eso va a de acuerdo con sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y estaríamos concatenados a un principio que establece que nadie puede ser privado de la libertad por ese tipo de infracciones o contravenciones".



Previo al inicio del trámite, la propuesta del Ejecutivo debe ser calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).



El pasado miércoles 19 de junio, en una reunión del bloque de Alianza País con el presidente Moreno, los asambleístas del oficialismo comprometieron su apoyo a la iniciativa, dijo Johana Cedeño, una de sus integrantes.



Mientras tanto, en el Pleno arrancó este jueves 20 el primer debate de un proyecto de Ley del Ejecutivo para sustituir el artículo 5 de la reforma a la Ley de Comunicación que cataloga a este derecho como un servicio público.